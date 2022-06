SPÖ-Schroll: Kohlekraftwerk Mellach ist Verzweiflungsakt Gewesslers!

Versagen bei Alternativen zu russischem Gas und Ausbau erneuerbarer Energie – Nächster Schritt Atomkraftwerk? – Weder Anstand noch Klimaschutz wählen Grün

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an den Versäumnissen der Regierung bei der Sicherstellung der Energieversorgung Österreichs übt der SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll: „Die Notwendigkeit zur Reaktivierung des Kohlekraftwerks Mellach ist einzig und allein der Untätigkeit der türkis-grünen Regierung geschuldet. Seit Monaten hören wir nur, dass alles in die Wege geleitet ist, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie nachhaltig sicherzustellen. Doch es blieb stets bei vagen Ankündigungen. Ministerin Gewessler hat letztlich nichts auf den Boden gebracht und setzt jetzt offenkundig einen Akt der Verzweiflung“, so Schroll gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Hätte die Regierung, so der SPÖ-Energiesprecher weiter, die Warnrufe der SPÖ ernst genommen und nicht stets von „prallgefüllten Gasspeichern schwadroniert“, würden wir uns nicht in dieser prekären Situation wiederfinden. „Gewessler und Co haben seit Beginn des Krieges in der Ukraine nichts gemacht, um die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas zu verringern. Andere Länder – wie Italien oder Deutschland - haben den Ernst der Lage viel schneller erkannt und schon längst wirksame Schritte eingeleitet. Jetzt bekommen wir die Rechnung für dieses Versagen und den fehlenden Plan, um mögliche Gas- und Öl-Lieferstopps aus Russland abzufedern, präsentiert!“, kritisiert Schroll.

„Überdies fehlen wichtige Umsetzungsschritte beim Ausbau der Erneuerbaren Energie als Alternative zu Gas und Öl. Auch hier versagt die grüne Umweltministerin auf ganzer Länge: „Beim Erneuerbaren Ausbaugesetz ist aufgrund fehlender Verordnungen noch kein einziger Euro geflossen. Weitere Gesetze – wie das Energieeffizienzgesetz oder das Klimaschutzgesetz – fehlen seit Monaten zur Gänze“, erläutert Schroll.

Man müsse sich schon fragen, so der SPÖ-Energiesprecher abschließend, was nach dem Kohlekraftwerk Mellach nun als nächster Schritt der „progressiven“ Energiepolitik von Türkis-Grün folge: Ist es ein Atomkraftwerk Zwentendorf? „Fest steht: der Anstand wählt schon längst nicht mehr Grün und der Klimaschutz seit gestern auch nicht mehr!“, ist Schroll überzeugt. (Schluss)sr/lp

