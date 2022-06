Einladung zur Pressekonferenz: Gründung der Österreichischen Adipositas Allianz

Wien (OTS) - Adipositas ist eines der gravierendsten Gesundheitsprobleme in Österreich, die Pandemie hat die Situation zusätzlich verschärft. Bereits jede 3. Person über 15 Jahren leidet an Adipositas, auch immer mehr Kinder und Jugendliche sind betroffen. Zur gesundheitlichen Belastung kommen starke Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie eine Stigmatisierung und Benachteiligung der Betroffenen in quasi allen Lebensbereichen. Diese dramatischen Entwicklungen drängen zu einem umgehenden Handeln auf einer breiten Basis. Ziel ist, den Anstieg an Betroffenen zu bremsen und Lösungen zur Bekämpfung des Problems zu finden.

Gemeinsam mit Vertretern der Betroffenen gründen daher die drei führenden medizinischen Fachgesellschaften

- Österreichische Adipositas Gesellschaft (ÖAG)

- Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ)

- Österreichischen Gesellschaft für Adipositas- und Metabolische Chirurgie (ÖGAMC)

die Österreichische Adipositas Allianz und stellen ihre Forderungen an Politik und Gesundheitswesen sowie Reformvorschläge vor. Unterstützung kommt seitens der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), der Österreichische Apothekerkammer (ÖAK) sowie dem Institut für höhere Studien (IHS).

Ihre GesprächspartnerInnen bei der Gründungspressekonferenz:

Präsidentin Priv.-Doz. Dr. Johanna Brix, Österreichische Adipositas Gesellschaft

Präsident Prof. Dr. Thomas Szekeres, Österreichische Ärztekammer

Präsidentin Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Österreichische Apothekerkammer

Abteilungsleiter Dr. Thomas Czypionka, Head of IHS Health Economics and Health Policy

Mag. Barbara Andersen, Klinische- und Gesundheitspsychologin, Delegierte EASO-ECPO, Vertretung von Menschen mit Adipositas in Österreich

Datum: Dienstag, 21. Juni 2022, 9.30 Uhr

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, 1. Stock

