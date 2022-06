DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Alina Zellhofer und Marie Kreutzer am 21. Juni in ORF 1

Danach: „Saisonfinale“ bei den „Science Busters“

Wien (OTS) - In der vorletzten Sendung vor der Sommerpause begrüßen Stermann und Grissemann am Dienstag, dem 21. Juni 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 im „Willkommen Österreich“-Studio Sportmoderatorin Alina Zellhofer und Filmregisseurin Marie Kreutzer. Mit dabei sind natürlich auch die ORF-Bingewatcher von Maschek und Russkaja in ihrer rot-schwarzen Banduniform. Danach um 23.00 Uhr verabschieden sich die „Science Busters“ mit dem „Saisonfinale“ in die Sommerpause.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Zu Gast ist diesmal Sportmoderatorin und -redakteurin Alina Zellhofer. Zuletzt war sie für den ORF bei der Fußball-EM in Frankreich sowie im Olympia-Studio in Rio de Janeiro im Einsatz und wurde bereits zweimal für ihre Leistung mit der Romy in der Kategorie „Sport“ geehrt. Im Talk spricht die Oberösterreicherin über den Alltag und die Highlights in der Sportredaktion und gibt einen Ausblick auf die Frauen-Fußball-EM (ab 6. Juli täglich bis zu sechs Stunden live in ORF 1).

Grund für viele Kleidungs-Analogien liefert Marie Kreutzer, die sich in ihrem emanzipierten, im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes ausgezeichneten Sisi-Film „Corsage“ (vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert) fernab von Romy-Schneider-Romantik der Kaiserin und Mode-Ikone des späten 19. Jahrhunderts widmet. Welchen Blick die Regisseurin auf die Kultfigur Sisi hat und wie man den Kaiserinnen-Mythos entstaubt, verrät sie im Talk mit Stermann und Grissemann.

Neue Folge: „Science Busters – Saisonfinale“ um 23.00 Uhr

Die „Science Busters“-Staffel geht mit dem „Saisonfinale“ zu Ende – mit Verschwörungsmythen, Heimwerken, galaktischen Crashkursen, der Indoor-Klimakrise, wissenschaftlichen „Gnackwatschen“ und überirdischem Kaffee. Die „Science Busters“ wünschen einen schönen Sommer und freuen sich auf das Wiedersehen im September an der Uni Graz – mit neuen Kostümen, aus dem Ei gepellten Fachkräften und frischer Wissenschaft, nach den besten Naturgesetzen des Universums gebraut.

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (flimmit.at).

