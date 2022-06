Karriere als FertighausfachberaterIn

Wien (OTS) - Im Herbst 2022 startet der bereits dritte Lehrgang zum/zur zertifizierten Fertighaus-FachberaterIn. InteressentInnen können sich ab sofort für einen der kostenlosen und unverbindlichen Infoabende anmelden. Die Informationsveranstaltungen finden am 27. Juni 2022 um 18:00 Uhr und am 5. September 2022 um 18:00 Uhr online statt.

Der Österreichische Fertighausverband hat diese Ausbildung in Kooperation mit dem Berufsförderungsinstitut Niederösterreich (bfi NÖ) entwickelt, um dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegen zu wirken. Der Lehrgang bietet österreichweit die erste einheitliche Ausbildung für dieses Berufsfeld. Die Lehrinhalte wurden mit den Mitgliedsfirmen des Österreichischen Fertighausverbands konzipiert. Die Ausbildung ist praxisnah und für bereits tätige BeraterInnen als auch QuereinsteigerInnen geeignet. Vorwissen wird nicht vorausgesetzt. AbsolventInnen des Lehrganges werden direkt mit Fertighausunternehmen vernetzt, was einen schnellen Berufseinstieg nach oder bereits während des Lehrgangs ermöglicht. Die Zertifizierung soll außerdem die Qualität der Beratungstätigkeit erhöhen und sich in der Branche zu einem Standard entwickeln.

Die Ausgangsituation

Alle Mitglieder des Österreichischen Fertighausverbandes zusammen beschäftigen aktuell über 200 Fachberaterinnen und Fachberater im Verkauf – zu wenig, um die umfangreichen Beratungen für interessierte Kundinnen und Kunden bewältigen zu können. Die Unternehmen würden zwar gerne mehr Personen im Vertrieb beschäftigen, es fehlt aber an geeigneten InteressentInnen. Speziell Frauen werden gesucht, diese sind in diesem Beruf leider völlig unterrepräsentiert.

Zweck der Ausbildung

In der Vergangenheit hießen sie eher abfällig „Fertighausverkäufer“ und ihre Tätigkeit war – verglichen mit heute – einfach: KäuferInnen für unveränderbare Fertighäuser aus dem Katalog oder ausgestellt im Fertighauszentrum an die Unternehmen vermitteln. Dafür gab es Provision. Mittlerweile ist aus dem bloßen Vermittlerjob ein anspruchsvoller und gar nicht einfacher Beratungsberuf geworden. Individuelle Planung, Bautechnik, Haustechnik, Bauordnungen, Finanzierungsthemen müssen ebenso perfekt beherrscht werden, wie das richtige Eingehen auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden oder die richtige Form der Kommunikation.

Mit den gestiegenen Ansprüchen an die Tätigkeit, den immer besser informierten KundInnen und anspruchsvolleren Rahmenbedingungen nimmt die Zahl derjeniger kontinuierlich ab, die sich diesen Job zutrauen oder dafür geeignet sind. Daher werden immer besser ausgebildete FachberaterInnen benötigt.



Die Ausbildung

In enger Kooperation mit dem bfi NÖ und den Mitgliedern des Fertighausverbandes wurde eine fachspezifische Ausbildung konzipiert. Die Ausbildung versteht sich als Grundschulung, die durch die künftigen Arbeitgeber firmenspezifisch weiter zu vertiefen ist. Berufsbegleitend werden in neun Modulen mit insgesamt 200 Unterrichtseinheiten jenes Wissen und jene Fertigkeiten unterrichtet, die für die Ausübung der künftigen Beratungstätigkeit relevant sind. Das Spektrum reicht dabei von Rechtsthemen über technische und wirtschaftliche Inhalte bis hin zu kreativen Gestaltungsaufgaben. AbsolventInnen des Lehrganges erhalten ein Zertifikat des bfi NÖ und werden in die Liste der zertifizierten BeraterInnen der Fertighaus Akademie aufgenommen. Durch das Netzwerk des Fertighausverbandes werden AbsolventInnen auch direkt mit den Human Resource Abteilungen der Unternehmen vernetzt, dies ermöglicht einen raschen Berufseinstieg nach Absolvierung des Lehrgangs. Details zu Modulen, Kosten, Zertifizierung etc. finden Sie unter: https://www.akademie-fertighaus.org

Infoabende Lehrgang FertighausberaterIn

Für Interessierte finden am 27. Juni 2022 um 18:00 Uhr und am 5. September 2022 um 18:00 Uhr kostenlose und unverbindliche Online Infoabende statt.

Eine Anmeldung zu den Infoabenden ist über die Website des Berufsförderungsinstitut Niederösterreich: www.bfinoe.at oder über die Seite der Akademie des Österreichischen Fertighausverbandes: https://akademie-fertighaus.org/home/ möglich. Bei Bedarf auch telefonisch oder per E-Mail bei der Geschäftsstelle des Österreichischen Fertighausverbandes.

