Der Sommer auf Ö3 mit neuen Stimmen: „Wir sind die Radio-Holiday Praktikant/innen und das ist unser Sommerjob!“

Eine der bekanntesten Radiosendungen Österreichs – präsentiert von den besten Nachwuchsmoderator/innen des Landes

Wien (OTS) - Auch diesen Sommer gilt: keine Ferien ohne „Radio Holiday“. Neu sind jedoch dieses Jahr die Stimmen und die Ideen:

Erstmals übernehmen Ö3-Nachwuchsmoderator/innen die Kultsendung und läuten damit ab Montag, den 4. Juli bei Ö3 den Sommer ein. Das Motiv bleibt dabei aber dasselbe: Seit der Premiere von „Radio Holiday“ (1979) vertont das offizielle Ferienradio Österreichs die für viele beste Zeit des Jahres und vermittelt Sommerfeeling durchs Radio.

Radio Holiday: Zu hören ab Montag, den 4. Juli auf Ö3 – präsentiert jeweils im Duo von den Ö3-Nachwuchsmoderator/innen Emma Ströbitzer und Martin Ziniel, Sharon Talissa und Marcel Kilic sowie Jana Petrik und Paul Urban.

Jana Petrik, Sharon Talissa, Emma Ströbitzer, Paul Urban, Martin Ziniel und Marcel Kilic sagen …

„Wir sind die Radio-Holiday Praktikant/innen und das ist unser Sommerjob!“

Emma Ströbitzer: 22 Jahre aus Wien

Bei Ö3 bisher im Einsatz: Moderatorin der „Ö3-Hitnacht“, begonnen hat ihre Ö3-Laufbahn mit mehreren Praktika in der Ö3-Redaktion, in der Ö3-Internet-Redaktion und beim Ö3-Weihnachtswunder.

Details: Emma hat das Bachelorstudium „Medienmanagement“ an der FH St. Pölten absolviert. Derzeit macht sie das Master-Studium im Bereich „Digitale Medien und Kommunikation“ an der FH Eisenstadt.

Martin Ziniel: 25 Jahre aus dem Burgenland

Bei Ö3 bisher im Einsatz: Seit zwei Jahren ist er Bestandteil des Moderator/innenteams, zurzeit unter anderem für die Sendungen „Ö3x“, „Guten Morgen am Sonntag“ und die „Ö3-Hauptabendshow“. Dazu verstärkt er die Ö3-Redaktion on air und auf Social Media. Begonnen hat Martins Ö3-Laufbahn mit einem Sommerpraktikum im Wecker-Team.

Details: Neben mehreren Ö3-Praktika und einem kurzen Abstecher zu ProSieben in Deutschland hat Martin „Medienmanagement“ an der FH St. Pölten studiert. Derzeit macht er den Master an der FH Wien.

Sharon Talissa: 26 Jahre aus Wien

Bei Ö3 bisher im Einsatz: Moderatorin der „Ö3-Hitnacht“ und absolviert aktuell das ORF-Traineeship. Neben den Ö3-Moderationen unterstützt sie die Ö3-Porgrammgestaltung.

Details: Sharon hat eine journalistische Ausbildung am Deutschen Journalistenkolleg absolviert und ist diplomierte Sprecherin. Bevor sie Teil des Ö3-Teams wurde, hat sie bei mehreren großen ORF-Unterhaltungsshow mitgearbeitet und war Moderatorin sowie Morgenshow-Producerin bei Radio Energy Österreich.

Marcel Kilic: 29 Jahre aus Niederösterreich

Bei Ö3 bisher im Einsatz: Moderator der „Ö3-Hitnacht“, beim Ö3-Podcast-Award hat er auch das Ö3-Marketing unterstützt Details: Marcel hat zwei Masterstudien („Marketing“ und „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“) absolviert. Er hat bereits mehrere Jahre Moderationserfahrung bei Kronehit gesammelt, ist Host verschiedener Podcasts und Selbstständiger im Marketing- und Medienbereich.

Jana Petrik: 25 Jahre aus Wien

Bei Ö3 bisher im Einsatz: Seit 2017 im Ö3-Team, zu Beginn als Online-Redakteurin, heute als Moderatorin der Sendungen „Ö3-Austria Top 40“, „Guten Morgen am Sonntag“, „Ö3-Wochenendplaylist“ und auch der „Ö3-Hitnacht“. Auf Instagram und TikTok präsentiert sie die „Ö3-Austria Top 40 Neuvorstellungen“.

Details: Vor der Zeit in der Ö3-Internetredaktion hat Jana mehrere Praktika beim ORF-Fernsehen absolviert. Derzeit studiert sie „Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“ an der Universität Wien und schreibt an ihrer Masterarbeit.

Paul Urban: 24 Jahre aus Wien

Bei Ö3 bisher im Einsatz: Moderator der „Ö3-Hitnacht“ und „Ö3x“. Details: Paul hat „Marketing & Sales” an der FH Wien studiert. Bereits während der Schulzeit hat er erfolgreich ein Start-Up gegründet, das er neben seinen Ö3-Einsätze noch immer als CEO führt.

Gleichzeitig mit dem Start des neuen „Radio Holiday“ und zum 30-Jahr-Jubiläum der Ö3-Sternstunden verabschiedet sich diesen Sommer Moderator Thomas Kamenar von Ö3. Mit seinem „Studio Kamenar“ (das er als Multimedia-Start-Up betreibt) will Kamenar sich ab sofort ganz auf seine Arbeit als selbstständiger Coach und Video-Content Produzent und Sprecher konzentrieren und dabei seine Erfahrung aus 19 Jahren Ö3 und vielen gemeinsamen Projekten mit dem ORF-Fernsehen einbringen. Ö3-Chef Georg Spatt: „Tom Kamenar ist ein großartiger Host im besten Sinn des Wortes. Er ist ein Gastgeber, der seine Hörer/innen und Kolleg/innen wirklich mag. Zynismus, Eitelkeit und Konkurrenzneid sind Tom völlig fremd. Empathie und Kreativität sind seine großen Stärken. Mit Tom Kamenar zusammenarbeiten zu dürfen, war und ist ein große Freude.“ Neu in den Ö3-Sternstunden ist der Ö3-Moderator Philipp Hansa, er wird abwechselnd mit Ö3-Moderatorin Sylvia Graf neben Gerda Rogers am Mikro stehen.

Service: Radio Holiday-Fotos gibt es hier:

https://cloud.orf.at/index.php/s/ADA6dwNKwLKbA9m

