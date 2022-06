Große Fragen der Menschheit, „Wüdnis“ und Indie-Swing: Das Ö1 Kulturzelt beim Wiener Donauinselfest

Wien (OTS) - Von 24. bis 26. Juni gibt es im Ö1 Kulturzelt auf der Donauinsel wieder Kabarett, Wienerlied und Weltmusik – heuer u. a. mit Thomas Maurer, Marina & The Kats, Uta Köbernick, Familie Lässig, Kathie Straßer, Erwin Steinhauer & seinen Lieben, Ernst Molden und Ursula Strauss. Ö1 überträgt alle drei Abende live von der Donauinsel jeweils ab 18.15 Uhr.

Die bayerische Kabarettistin Luise Kinseher eröffnet am Freitag, den 24. Juni um 18.15 Uhr die Ö1-Bühne. Kinseher wurde im Mai mit dem internationalen Radiokabarettpreis „Salzburger Stier“ ausgezeichnet und handelt auf der Bühne als „Mama Bavaria“ humorvoll die großen Fragen der Menschheit ab. „Ohne schlechtes Gewissen am Leben zu sein, das ist total 20. Jahrhundert“, sagt Thomas Maurer. In seinem aktuellen Solo gibt er ab 19.15 Uhr den Zeitgenossen aus Leidenschaft, den Mittfünfziger, der sich deutlich anstrengen muss, um mit der geltenden Political Correctness und dem damit assoziierten Vokabular Schritt halten zu können. Für modernen Indie-Swing aus Wien sorgt ab 20.15 Uhr das Quartett Marina & The Kats, Soul bietet ab 21.15 Uhr die österreichische Sängerin und Komponistin Lylit alias Eva Klampfer.

„Ich singe Lieder und sage Sachen“, so beschreibt Uta Köbernick ihre Auftritte. Die in Ostberlin geborene Wahlschweizerin brilliert in ihrem Programm „Ich bin noch nicht fertig“ am Samstag, den 25. Juni ab 18.15 Uhr mit irrwitzigen Texten, poetischen Gedanken und fabelhafter Musik. „Dahaam ist alles privat. Und doch immer hochpolitisch“, sagt Christof Spörk, der sein neues Programm diesem Mikrokosmos gewidmet hat. Zu Hause findet man vieles von dem, was uns als Menschheit bewegt, in kleinster Dosis vor. Davon berichtet Spörk ab 19.15 Uhr in einer musikalisch-satirischen Bestandsaufnahme. Eine kreative Mischung aus Rock, Jazz und Gipsy bietet der aus Albanien stammende Orges Toçe mit seiner Orges & The Ockus-Rockus Band feat. Benny Omerzell ab 20.15 Uhr. „Ich will eine heile Welt, die eine Weile hält“ ist ein Schüttelreim aus dem Fundus von Gunkl. Ganz in diesem Sinn lädt er gemeinsam mit Manuel Rubey, Clara Luzia, Gerald Votava, Cathi Priemer-Humpel und Boris Fiala ab 21.15 Uhr zu einem Konzert der All-Star-Band Familie Lässig.

Am Sonntag, den 26. Juni präsentiert Katharina Straßer ab 18. 15 Uhr in ihrem Programm „Keine Angst“ eine sehr persönliche „Tour de force“ durch 50 Jahre Austropop. „Alles Gute“, das Geburtstagsprogramm von Erwin Steinhauer zu seinem 70er, besteht aus persönlichen Geschichten und Liedern, die der Kabarettist in den vergangenen 40 Jahren auf die Bühne gebracht hat. Gemeinsam mit seinen Lieben, den Musikern Peter Rosmanith, Georg Graf, Arnulf Lindner und Joe Pinkl, präsentiert er ab 19.15 Uhr Klassiker wie „Bodenlurch“ oder „Huberbauer“ in frischem musikalischem Gewand. Gemeinsam mit der Schauspielerin Ursula Strauss hat sich Ernst Molden mit Geschichten und Figuren des Themas „Wüdnis“ angenommen. Daraus ist ein Liederzyklus entstanden; eine musikalische Reise, die zu den entlegensten Regionen der Seele führt. Ab 20.15 Uhr lassen die beiden mit ihren Erzählungen von der „Wüdnis“ in und zwischen den Menschen das Programm im Ö1 Kulturzelt ausklingen. Das Kinderprogramm „Ö1 Minis“ bietet täglich von 13.00 bis 20.00 Uhr Schminken und Basteln. Detaillierte Informationen zum Programm auf der Ö1 Kulturinsel sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/donauinselfest.

