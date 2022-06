Wirtschaftskammer Wien mit Qualitätssiegel „Top Service Österreich“ ausgezeichnet

WK Wien überzeugt das dritte Mal in Folge in der Exzellenzgruppe

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer Wien erhielt erneut das begehrte Qualitätssiegel von Top Service Österreich. Die Auszeichnung wurde vergangene Woche im Rahmen der „Fête d’excellence 2022“ im Palais Berg an Unternehmen und Organisationen mit besonderem Kundenservice und gelebter Customer Experience verliehen.



„Das Qualitätssiegel ist eine Bestätigung für die kundenorientierte Arbeit in der WK Wien und Ansporn, die Leistungen für die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer laufend weiterzuentwickeln“, so Alexander Biach, stv. Direktor der WK Wien.



Die dritte Teilnahme beim „Top Service Österreich“ zeigt den kontinuierlichen Erfolg: Alle wichtigen Kennzahlen wie Vertrauen, Innovation, Individualität und Treue haben sich weiter verbessert. Die Ergebnisse der Vorjahre wurden nochmals gesteigert und damit der Erhalt in der Exzellenzgruppe auch heuer wieder gesichert.



Die Service der WK Wien 2021 in Zahlen:

Rund 200.000 Beratungen

12 Millionen Klicks auf wko.at

81 Prozent der Kammer-Mitglieder nutzen die Informations-Mailing

1.472 Veranstaltungen, rund 60 Prozent davon online

10.298 Lehrabschlussprüfungen

1.371 Meisterprüfungen

2.845.600 CO2-neutral versendete Exemplare der Mitgliederzeitung „Wiener Wirtschaft“

Top Service Österreich ist seit mehr als acht Jahren das Gütesiegel für exzellenten Service und konsequent gelebte Kundenorientierung in Österreich. Basis für die Auszeichnung ist eine wissenschaftlich fundierte Befragung von Kunden und Management. Betrachtet werden u.a. Unternehmenskultur, Strategie, Prozesse, Produkt- und Dienstleistungsangebot, Weiterempfehlung und die Wirkung auf Kunden sowie zusätzliche Audits.



