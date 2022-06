Attraktives Doppel-Zinshaus: Grossmann + Kaswurm Immobilien revitalisierten Gründerzeithaus in 1050 Wien

Wien (OTS) - Der Projektentwickler und Bauträger Grossmann + Kaswurm Immobilien revitalisierte in den vergangenen Monaten erfolgreich einen prunkvollen Stilaltbau in Wien Margareten. Das Gründerzeithaus mit ausgebautem Dachgeschoss in der Wiedner Hauptstraße steht nun zum Verkauf. Durch die Anpassung der Mieterstruktur steigerte das Immobilienunternehmen die Rendite auf über 2%.

Zahlreiche Freizeitangebote und eine ausgezeichnete Lage: Die Wiedner Hauptstraße bietet neben einer Vielzahl von prächtigen Bauwerken ein außergewöhnliches Angebot an Gastronomie sowie Freizeitmöglichkeiten an.

Auf der beliebten Einkaufsstraße revitalisierte der Projektentwickler und Bauträger Grossmann + Kaswurm Immobilien nun einen imposanten Gründerzeitbau. Die Liegenschaft mit 29 Wohnungen und drei Geschäftslokalen sowie einer Bestandsgröße von 2140m² wurde in den vergangenen Monaten aufwändig saniert. Neben der originalen Gründerzeitfassade wurden auch sämtliche Allgemeinflächen, wie beispielsweise das Entre, erneuert und leerstehende Wohnungen wieder vermietet. Durch diese Änderungen in der Mieterstruktur konnte die Rendite des Altbaus auf über 2% erheblich gesteigert werden.

„Wir freuen uns, dass das prunkvolle Gründerzeithaus in Margareten nun in neuem Glanz erstrahlt. Der Stilaltbau bietet sich unter anderem auch durch die außergewöhnliche Lage und Infrastruktur als optimales Objekt für Investoren an“, so Benedikt Grossmann, Gründer und Geschäftsführer von Grossmann + Kaswurm Immobilien. Der imposante Altbau in der Wiedner Hauptstraße steht nun zum Verkauf.

Außergewöhnliche Lage in Margareten

Das revitalisierte Gründerzeithaus befindet sich in einer ausgezeichneten Lage im 5. Wiener Gemeindebezirk. Dank der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr, erreicht man das Stadtzentrum in nur wenigen Minuten. Zudem überzeugt der Wohnbau in der Wiedner Hauptstraße unter anderem durch die Nähe zum Hauptbahnhof, einer idealen Mikrolage sowie durch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

Weitere Informationen zu dem attraktiven Anlageobjekt finden Sie unter: https://www.grossmann-kaswurm.at/projekte/wiedner-hauptstrasse-90-92/

Über Grossmann + Kaswurm Immobilien

Die Immobiliengruppe Grossmann + Kaswurm kauft, entwickelt, veredelt und baut Immobilien. Dabei steht das Unternehmen für Handschlagqualität, Fairness und Professionalität. Die Kernkompetenz ist das Erkennen des Potentials eines Objekts und das Finden von Ideen, wie dessen Wert gehoben werden kann. Die Geschäftsführung besteht aus Christian Kaswurm, Mag. Benedikt Grossmann und Mag. Peter Kaswurm. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.grossmann-kaswurm.at/

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „©PicMyPlace“ honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Celine Whyte

T: +43 699 17 19 3118

E: celine.whyte @ epmedia.at