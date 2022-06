Fulminanter Erfolg für die Wiener Elektro Tage 2022

Großevent zog über 110.000 Besucherinnen und Besuchern auf den Rathausplatz

Wien (OTS) -



Mehr als 20.000 TeilnehmerInnen beim Benefizkonzert für die Ukraine

Top-VIP-Event mit Podiumsdiskussion und Keynote von Dr. Herbert Diess, CEO Volkswagen AG

Spannende Talks, gute Unterhaltung und großartige Festivalstimmung

Hunderte Probefahrten und begeisterte Besucherinnen und Besucher

Die Veranstalter der Wiener Elektro Tage 2022 ziehen eine höchst positive Bilanz dieses einzigartigen Outdoor-Events rund um die Elektromobilität. In der Transformation hin zur Elektromobilität liegt ein großer Hebel zur Reduktion der CO2-Emissionen. Als branchen- und markenübergreifende Plattform zahlreicher Unternehmen aus der Automobilwirtschaft leisteten die Wiener Elektro Tage einen wichtigen Beitrag.

Besucherinnen und Besucher konnten die breite Produktpalette von Elektroautos bewundern und es gab viel fachliche Information und persönliche Beratung rund um dieses wichtige Zukunftsthema. Der Wandel der Branche stand im Mittelpunkt hochkarätiger Diskussionen. Diskutiert und informiert wurde über das klare Bekenntnis zur batterieelektrischen Mobilität, zukunftsweisende Mobilitätsmodelle wie sharetoo oder AutoAbo sowie die digitalen Aspekte und Möglichkeiten, die damit einhergehen. Aber auch die politischen und gesellschaftlichen Einstellungen betreffend Individualmobilität, die Produktions-Methoden der Batterien, deren zweites Leben („Secondlife“), der Stand beim Ausbau der öffentlichen Elektro-Ladeinfrastruktur waren fesselnde Themen, die für reges Interesse sorgten und dadurch das große Thema E-Mobilität entmystifiziert haben.

Prominente Expertinnen und Experten sowie Künstlerinnen und Künstler propagierten die Transformation hin zur Elektromobilität und zu einem nachhaltigen Lifestyle in allen Lebensbereichen: „Ich fahre ein Elektroauto, weil dies mein Beitrag ist, unsere Natur und Umwelt zu schützen“, so Schauspieler Cornelius Obonya auf der Bühne am Rathausplatz. „Auf der Straße zu gleiten ohne Lärm, Motorengeräusche und Abgase, die man in die Luft bläst, ist ein völlig neues, wunderbares Gefühl.“ Prominente Persönlichkeiten wie Marion Mitterhammer, Harry Prünster, Martina Reuter, aber auch Starkoch Paul Ivic, „Stanglwirt“ Johannes Hauser und E-Boot-Designer Martin Mai blickten in eine nachhaltige Elektrozukunft. Top- Music-Acts wie Alle Achtung, James Cottriall, Plus und Zweikanalton rockten an fünf Tagen den Rathausplatz.

Hochkarätige Keynote und Podiumsdiskussion

Am Abend des 16.6. konnten rund 350 Gäste im Arkadenhof des Wiener Rathauses bei einem VIP Event begrüßt werden. Eineinhalb Stunden diskutierte eine hochkarätige Runde aus Politik und Wirtschaft über die Transformation der Automobilindustrie. Die Keynote hielt Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. Einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion, dass der E-Mobilität eine tragende Rolle in Richtung Klimaneutralität und Erreichen der Klimaziele zukommt. Dazu sind ein politischer Wille und Investitionen in den raschen Ausbau einer Ladeinfrastruktur sowie im Bereich regenerativer Energiequellen notwendig.

Benefizkonzert für die Ukraine

Ein Benefizkonzert unter dem Motto „Life Will Win“ direkt inmitten der Wiener Elektro Tage war ein weiteres Highlight am Wiener Rathausplatz und eine wichtige Botschaft. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, Cornelius Granig vom Verein Ukraine Hilfe und Alfred Strigl vom Institut für nachhaltige Entwicklung waren an diesem Abend anwesend. Präsident Selenskyj begrüßte die 20.000 Besucherinnen und Besucher mit einer Videobotschaft aus Kiew. Abschluss des Konzerts bildete der Song „Life Is Live“ – gesungen von den österreichischen Künstlern Cesár Sampson so wie King & Potter. Andreas Martin, Veranstalter der Wiener Elektrotage: „Als Veranstalter war es uns eine große Ehre im Sinne einer nachhaltigen und friedlichen Welt auf diesem Platz unsere Infrastruktur für dieses großartige Benefizkonzert mit echten ukrainischen und österreichischen Stars zur Verfügung zu stellen.“

Christian Pesau vom Verband der Österreichischen Automobilimporteure in der IV: „Gratulation an die Veranstalter. Mit den Wiener Elektrotagen ist es gelungen, die Elektromobilität in allen ihren Facetten umfassend und markenneutral für ein breites Publikum darzustellen. Das Festivalfeeling und die Kombination aus Unterhaltung, Gastronomie und Leistungsschau der neuesten Elektrofahrzeuge auf einem der beliebtesten Plätzen Wiens hat sich bewährt und wurde vom Publikum gut angenommen.“

Andreas Martin abschließend: „Mehr als 110.000 Besucherinnen und Besucher in fünf Tagen sind der Garant, dass wir mit unserem Eventformat auf die richtige Karte gesetzt haben. Die Besucher erhielten viel Information zur Elektromobilität und wir hoffen, beim ein oder anderen Besucher den ein oder anderen Vorbehalt gegenüber dieser zukunftsweisenden Technologie letztlich ausgeräumt zu haben. Als Full Service Agentur konnte Porsche Media & Creative zeigen, wie man ein derartiges Eventformat inszeniert. Besonders gefreut hat uns, dass viele hundert Probefahrten in Anspruch genommen worden sind. Mein Dank gilt einem großartigen Team, das manchmal unmöglich Erscheinendes möglich gemacht hat und letztlich dieses Event zu dem gemacht hat, was es ab dem heutigen Tag ist: ein voller Erfolg."

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, ŠKODA, CUPRA Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Die Agentur veranstaltet die Wiener Elektro Tage. „Elektrotage – Die Zukunft nimmt Fahrt auf“ ist eine eingetragene Marke. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber der MOONCITY in Salzburg bzw. in Wien. PMC ist eine registrierte Marke.

