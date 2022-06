IGGÖ-Führung wird weiblicher: Präsident Vural begrüßt neues Mitglied im Obersten Rat

Wien (OTS/IGGÖ) - Für Präsident Vural ist die Stärkung der Frauen eine entscheidende Frage für die Zukunft der muslimischen Gemeinde. Daher geht die IGGÖ mutig voran und hinkt nicht mehr hinterher.



"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserer neuen Kollegin Mashaer Ali Hamad im Obersten Rat und darauf, dass sie mithelfen wird, den Musliminnen Stimme und Vorbild zu sein", so Vural zur Wahl. Ein Teil des versprochenen Reformweges ist die systematische Stärkung der muslimischen Frauen in der IGGÖ. Damit entfaltet die IGGÖ auch eine Vorbildwirkung für die muslimischen Gemeinden in Österreich.

"Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Arbeit im obersten Verwaltungsorgan der IGGÖ“, so Frau Ali Hamad zu ihrer Wahl.



Die Wahl Ali Hamad´s, die von der Arabischen Kultusgemeinde entsendet wird, ist auch ein klares Zeichen dafür, dass die Kultusgemeinde die Herausforderungen der Vergangenheit gemeistert hat und heute ein wichtiger Bestandteil des großen Ganzen ist.

Wir danken dem ehemaligen Mitglied des Obersten Rates Herrn Muhammed Al-Khoutani für seine Dienste und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Zukunft.

