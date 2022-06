FPÖ – Kickl: ÖVP und Grüne führen unser Land in eine Energiearmut

Wien (OTS) - „Es grenzt fast an Ironie, von Russland, das mit einer Sanktion nach der anderen überschüttet wird, zu erwarten, dass es nach wie vor Europa mit Gas beliefert. Dass damit die Inflation und die Armutsgefährdung der Bevölkerung weiter voranschreiten wird, liegt auf der Hand. Der ‚kleine Krisengipfel‘ des ÖVP Kanzlers Nehammer mit Klimaschutzministerin Gewessler und Wirtschaftsminister Kocher setzt dann dem Blendwerk des Kanzlers das Sahnehäubchen auf“, reagierte der FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl auf eine Meldung der Austria Presse Agentur (APA).

Das Beifallgeklatsche, verbunden mit blindem Gehorsam im Gefolge der EU schade Österreich mehr als Russland. Damit führen ÖVP und Grüne unser Land in eine regelrechte Energiearmut. „Nehammer und Co. sollen sich endlich auf unser Österreich konzentrieren und sich um die heimischen Probleme kümmern. Es kann doch wohl nicht sein, dass ÖVP und Grüne die Preistreiberei mit falscher und neutralitätswidriger Politik noch weiter begünstigen, um dann schlussendlich mit halbherzigen Hilfspaketen ‚Rosstäuscherei‘ am Bürger zu betreiben. Nicht umsonst hat diese Bundesregierung nurmehr 30 Prozent der Bürger hinter sich“, so Kickl.

