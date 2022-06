„ORF III Themenmontag“ mit vier Dokus, u. a. „Der Klimaanlagen-Check“

Außerdem: „MERYN am Montag: Reiseapotheke“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ präsentiert am Montag, dem 20. Juni 2022, vier Dokumentarfilme, u. a. „Der Klimaanlagen-Check“ und „Der stumme Sommer – Warum sterben die Insekten?“. Davor steht eine Ausgabe „MERYN am Montag“ auf dem Programm.

Im Vorabend zeigt ORF III Kultur und Information eine neue Folge der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr), diesmal zum Thema Reiseapotheke: Was sollte unbedingt mitgenommen werden, um eine unbeschwerte Auszeit genießen zu können? Welche Impfungen sind bei Reisen auf jeden Fall notwendig und bei welchen Beschwerden ist es empfehlenswert, auch in ferneren Regionen einen Arzt oder eine Ärztin zurate zu ziehen? ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn beantwortet gemeinsam mit Ursula Hollenstein, Infektiologin und Fachärztin für Tropenmedizin, die Fragen der Zuseher/innen.

Der Hauptabend am „ORF III Themenmontag“ startet mit „Der Klimaanlagen-Check“ (20.15 Uhr). Die Dokumentation beleuchtet zentrale Fragen rund um jene Anlagen, die in den heißen Sommermonaten Abkühlung bringen sollen: Was taugen gängige Klimageräte? Wie klimafreundlich und energiesparend können solche Anlagen überhaupt sein? Und wird die kühle Wohnung dank der Stromtarife zum Luxusgut?

Auch im anschließenden Film „Klima-Killer Klimaanlage“ (21.05 Uhr) werden die stromfressenden und umweltschädlichen Geräte genauer unter die Lupe genommen. Der jährliche Zuwachs bei Klimageräten ist hoch, was bedeutet, dass auch der Energiekonsum und damit der Ausstoß von Treibhausgasen steigen.

In einer weiteren „ORF III Themenmontag“-Produktion heißt es „Der stumme Sommer – Warum sterben die Insekten?“ (21.40 Uhr). Nicht nur Insektizide und die industrielle Landwirtschaft stellen eine Bedrohung für Insekten dar, sondern auch der Klimawandel. Gestalter Christoph Würzburger recherchiert bei Expertinnen und Experten aus den Bereichen Insektenkunde, Landwirtschaft und Wissenschaft, Chemiekonzernen und in der Politik nach der Ursache für das Insektensterben.

Abschließend dreht sich alles um „Selber garteln – lohnt das? – Die Wahrheit über Urban Farming“ (22.30 Uhr). Urban Farming liegt im Trend, immer mehr Menschen versuchen sich im Eigenanbau von Obst und Gemüse oder beziehen ihre Lebensmittel bei lokalen Produzenten. Der Film geht der Frage nach, ob diese Form von Lebensmittelproduktion wirklich so nachhaltig ist, und macht dabei einige spannende Entdeckungen.

