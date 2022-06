SP-Ludwig/Novak: Gratulation an Peter Kaiser zum fulminanten Wahlergebnis

SPÖ Kärtnen: Eindeutige Wiederwahl von Peter Kaiser beim Landesparteitag

Wien (OTS/SPW) - Das gute Ergebnis ist eine klare Bestätigung seiner Politik: Mit 99,08 Prozent wurde Peter Kaiser erneut zum SPÖ Landesparteivorsitzenden gewählt. Die Delegierten sprachen ihren aktuellen Vorsitzenden beim heutigen Landesparteitag der SPÖ Kärnten ihre Unterstützung für die kommenden Jahre aus.



SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA gratulieren Peter Kaiser herzlich zum fulminanten Wahlergebnis.

„Peter Kaiser hat Kärnten in den letzten Jahren eine starke sozialdemokratische Handschrift verliehen. Das eindeutige Votum ist eine klare Bestätigung seiner Politik. Er ist Garant für Fairness, Chancengerechtigkeit und für mehr Miteinander. Ich freue mich auf die weiterhin gute und enge Zusammenarbeit“, so Ludwig.

„Peter Kaiser erkennt die Probleme der Menschen und nimmt sich ihnen an“, ergänzt Barbara Novak. „Sei es der „Kärnten Bonus“, der die von der Teuerung besonders betroffenen Bürger:innen entlasten soll, oder das "Kinderstipendium" - die SPÖ Kärnten stellt die Menschen in den Mittelpunkt ihrer Politik. Mit einer starken Sozialdemokratie können wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen“, schließt die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin ab.



