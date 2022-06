Landesparteitag SPÖ Kärnten - Rendi-Wagner/Deutsch gratulieren Peter Kaiser zum fulminanten Wahlergebnis

Landesparteivorsitzender der SPÖ Kärnten mit 99,08 Prozent wiedergewählt – „Kaiser Garant dafür, dass SPÖ in Kärnten auf der Erfolgsspur bleibt“

Wien (OTS/SK) - Der Kärntner SPÖ-Landesparteivorsitzende, Landeshauptmann Peter Kaiser ist am Samstag beim Parteitag der Kärntner SPÖ in Klagenfurt mit überwältigender Mehrheit - mit 99,08 Prozent der Delegiertenstimmen - als Landesparteivorsitzender bestätigt worden. SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren Kaiser „aufs Herzlichste zur Wiederwahl als Kärntner SPÖ-Landesparteivorsitzender“. „Ich bin überzeugt, dass Peter Kaiser nicht nur die Geschicke des Bundeslandes, sondern die der Landespartei weiterhin mit viel Herz, Verstand und Besonnenheit lenken wird. Peter Kaiser ist Garant dafür, dass die SPÖ in Kärnten auf der Erfolgsspur bleibt“, so Rendi-Wagner, die besonders die Innovationskraft der Kärntner SPÖ hervorhebt. **

Deutsch betont: „Peter Kaiser ist genau der Richtige - für die Kärntner SPÖ und für das Land Kärnten und seine Bevölkerung. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet er Tag für Tag mit großer Leidenschaft an Lösungen für die drängendsten Herausforderungen von der Pflege bis zur Teuerung.“ Rendi-Wagner und Deutsch sprechen Kaiser ihren Dank für seinen „riesigen Einsatz für die Menschen in Kärnten und für unsere Bewegung“ aus. (Schluss) bj/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/