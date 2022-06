Hackerangriff Kärnten: Mutmaßlich geleakte Daten werden abgeglichen

Ermittler werden dem Land Kärnten angebliche geleakte zip-Datei zur Verfügung stellen – Echtheit muss erst geprüft werden

Klagenfurt (OTS) - Jene Daten die heute, Freitag, in den Morgenstunden im Darknet als mutmaßliche geleakte Daten des Landes Kärnten aufgetaucht sind, konnten mittlerweile von den Ermittlern heruntergeladen werden. Wie berichtet, handelt es sich um eine 3 GB große zip-Datei in der 4 GB Daten enthalten sein sollen. „Die heruntergeladenen Dateien sollen uns jetzt zum Abgleich zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann die Autentizität der Dateien festgestellt werden“, betont Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes. Geprüft wird in erster Linie die Echtheit – sobald feststeht um welche Daten es sich handelt, wird natürlich auch eine Nachmeldung an die Datenschutzbehörde erstattet. „Die Ermittler arbeiten in Kooperation mit unseren IT-Experten mit Hochdruck an der Aufklärung“, so Kurath.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at