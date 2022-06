Wiener Elektro Tage: Keynote von Volkswagen CEO Herbert Diess

Hochkarätige Podiumsdiskussion zur Transformation durch E-Mobilität

Wien (OTS) -

Wiener Elektro Tage als ideale Diskussionsplattform im Sinne der Reduktion der CO2- Emissionen und für den Klimaschutz

Hochkarätige VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft gaben gestern im Arkadenhof des Wiener Rathauses Einblick in eine nachhaltige Mobilität der Zukunft

Keynote von Dr. Herbert Diess, CEO Volkswagen AG

Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz bieten noch bis 19. Juni 2022 einen einzigartigen Überblick zu aktuellen Elektro-Neuheiten, innovativen Ladelösungen und einem nachhaltigen Lifestyle

Bis dato rund 35.000 BesucherInnen der Wiener Elektro Tage am Rathausplatz

Im Rahmen der Wiener Elektro Tage gaben gestern VertreterInnen der Politik sowie hochkarätige Wirtschaftsgrößen bei einer Podiumsdiskussion im Arkadenhof des Wiener Rathauses Einblick in eine nachhaltige Mobilität der Zukunft. Die Einhaltung der Klimaziele, die Rolle der E-Mobilität sowie der Stellenwert von Innovation und Digitalisierung in Europa wurden vor rund 350 geladenen Gästen mitreißend diskutiert.

Dr. Herbert Diess, CEO Volkswagen AG, sprach in seiner Keynote über Digitalisierung und die Transformation der Automobilindustrie. Volkswagen transformiere Europa mit der Elektrifizierung der Werke und dem Aufbau von Software-Skills. Diess betonte, dass die Volkswagen AG eine klare Batteriestrategie hat und in der Umsetzung gut unterwegs sei: „In wenigen Wochen werden wir den ersten Spatenstich der Batteriefabrik in Salzgitter setzen. Darüber hinaus haben wir gerade den Bau unserer dritten Giga-Fabrik in Valencia entschieden. Wir bauen unser Ladenetz auf der ganzen Welt aus, allein in Europa sind 18.000 HPC Ladepunkte geplant.“

Als besondere Werttreiber der Zukunft hob Diess die Bereiche Batterie und Software hervor: „Auto-Software ist der letzte Bereich, in dem Deutschland und die EU führend werden können. Dafür brauchen wir größere Innovationsbereitschaft in Deutschland und Österreich – die USA und China machen vor, wie es geht.“

Eines der Highlights der Wiener Elektro Tage ist der neue VW ID.BUZZ, der am Rathausplatz die Blicke auf sich zieht. Diess über dieses wegweisende Elektro-Fahrzeug: „Der ID.BUZZ steht sinnbildlich für das Momentum, das wir jetzt haben. Wir haben viele richtige Entscheidungen getroffen, haben mit New Auto die richtige Strategie, lernen im Eiltempo Software, wachsen in den USA und bleiben in China stark. Wir sind gut vorbereitet, haben die richtigen Produkte und sind bei der E-Mobilität vielen unserer Mitbewerber voraus.“

Dr. Christian Nusser, Chefredakteur der Tageszeitung „Heute“, moderierte die anschließende hochkarätige Podiumsdiskussion mit folgenden TeilnehmerInnen:

Leonore Gewessler (BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie & Mobilität)

(BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie & Mobilität) Dr. Herbert Diess (CEO Volkswagen AG)

(CEO Volkswagen AG) Prof. Dr. Helmut List (CEO AVL)

(CEO AVL) Dr. Alfred Stern (CEO OMV)

(CEO OMV) DI Stefan Pierer (CEO KTM und Pierer Industries)

(CEO KTM und Pierer Industries) DI Günther Apfalter (President Magna Europe und CEO Magna Steyr)

Einig waren sich die TeilnehmerInnen der Podiumsdiskussion, dass der E-Mobilität eine tragende Rolle in Richtung Klimaneutralität und Erreichen der Klimaziele zukommt. Dazu sind ein politischer Wille und Investitionen in den raschen Ausbau einer Ladeinfrastruktur sowie im Bereich regenerativer Energiequellen notwendig. Die mitreißende und teilweise emotional geführte Diskussion war getragen vom gemeinsamen Verständnis, dass die globalen Klimaziele nur im Schulterschluss von Politik, Industrie und Gesellschaft mit der nötigen Technologieoffenheit über alle Branchen und Mobilitätsbereiche hinweg erreicht werden können.

Die Elektromobilität wird in Österreich zusehends Alltag: Die Zahl der Elektro-Neuzulassungen in Österreich liegt nach den ersten fünf Monaten bei 11.079 Neuzulassungen. Damit ist mindestens jedes siebte neu zum Verkehr zugelassene Fahrzeug rein elektrisch betrieben (12,9 Prozent Marktanteil). KundInnen können aus einem stetig wachsenden Modellportfolio an E-Fahrzeugen und aus einer Vielzahl an innovativen Ladelösungen wählen. Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz geben zu diesen Themen einen einzigartigen Überblick gepaart mit Information zu einem nachhaltigen, bewussten Lifestyle und Top-Unterhaltung für die ganze Familie.

Über die Wiener Elektro Tage 2022

Geballte Innovation und Information finden damit übersichtlich an einer Location – dem prestigeträchtigen Wiener Rathausplatz – statt. Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Attraktive Programm-Punkte wie Talkrunden, und Top-Acts sorgen für ein breitgefächertes Programm bei den Wiener Elektro Tagen 2022.

Auszug der teilnehmenden Marken:

u.a. AUDI, CUPRA, Fiat, KIA, Porsche, ŠKODA, Toyota, VW, VW Nutzfahrzeuge, Sharetoo, KTM, MOON POWER, SEAT Mo‘, Gibeswiederher.at, ÖAMTC, Vespa/Piaggio, Vibe, Kostad, TU Wien Racing

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne:

u.a. ALLE ACHTUNG! (mit den Hit Singles „Marie“ und „David Bowie“), Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021), Zweikanalton, Boris Bukowski, James Cottriall, Uschi Fellner-Pöttler, Marcus Wadsak, Martina Reuter, Chris Lohner, Rainer Pariasek, Harry Prünster, Christina Sprenger, Christoph Fälbl, Sylvia Schneider, Angelika Niedetzky, Martina Kaiser, Marion Mitterhammer, Elisabeth Sereda, Sandra Thier, Ronny Rockenbauer und viele andere.

Kinder- und Familienprogramm:

Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Der Zweirad-Hersteller KTM wird Kinder E-Bikes präsentieren, die auch auf einer eigens abgegrenzten Strecke von den Kids getestet werden können. Vielfältige Kulinarik mit Pasta, Wraps, Frozen Joghurt und vielen nachhaltigen Schmankerln runden das Angebot ab.



Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2022:

Mittwoch, 15. Juni bis Samstag, 18. Juni 2022

11:00-21:00 Uhr



Sonntag, 19. Juni 2022

11:00-19:00 Uhr

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, ŠKODA, CUPRA Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber der MOONCITY in Salzburg bzw. in Wien. PMC ist eine registrierte Marke.

Rückfragen & Kontakt:

Porsche Media & Creative GmbH

Mag. Andreas Martin

Geschäftsführer

+43 662 4681 3053

andreas.martin @ porsche.co.at

www.porschemediacreative.com