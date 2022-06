Schloss Hof und Schloss Niederweiden: Ein Sommer voller Kultur, Genuss und Natur

Der Sommer auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden bietet ein abwechslungsreiches Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm.

Schloßhof (OTS) - Der Sommer ist da und damit stehen der ganzen Familie auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden erlebnisreiche Wochen, gespickt mit einem kunterbunten Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm, bevor. Exklusive Führungen durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“, kulinarische Abendveranstaltungen, Garten- und Tierworkshops und der Große Ferienspaß garantieren unvergessliche Momente.

Highlight ist die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“, die zu einer Reise in die prunk- und glanzvolle Welt der höfischen Tafelkultur einlädt. Außergewöhnliche Objekte – von wertvollen und erlesenen Speise- und Dessertservices bis hin zu prunkvollen Tafelaufsätzen – geben auf Schloss Hof Einblicke in die Fest- und Alltagskultur am Kaiserhof. Führungen gibt es täglich um 11:00, 12:30, 14:00 und 16:30 Uhr. Kurator:innenführungen werden am 25. Juni, 9. Juli, 20. August, 17. September und 15. Oktober um 11:30 und 14:30 Uhr angeboten.

Auf Schloss Niederweiden wirft der zweite Teil der Ausstellung einen spannenden Blick hinter die Kulissen und zeigt die vielfältigen Aufgaben der Hofwirtschaft und den unglaublichen Aufwand, der hinter der opulenten zeremoniellen Hofhaltung stand. Führungen finden an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen um 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr statt, Familienführungen um 12:30 Uhr. Führungen mit den Kurator:innen der Ausstellung gibt es am 25. Juni, 9. Juli, 20. August, 17. September und 15. Oktober um 11:30 und 14:30 Uhr.

Ein besonderer Tipp für den Besuch der Ausstellung sind die exklusiven Führungsformate „Kaiserliches Küchengeflüster“ am 2. Juli, 6. August, 3. September und 1. Oktober um 15:00 Uhr auf Schloss Niederweiden sowie „Silberlöffel und Zittertasse – das Schloss Hofer Schokoladenmädchen erzählt“ am 17. Juli und 9. Oktober um 13:30 Uhr auf Schloss Hof.

Kultur trifft auf Genuss

Bei den Abendveranstaltungen „Barock bei Sekt und Kerzenschein“ am 30. Juli, 17. September und 1. Oktober um 17:00 Uhr auf Schloss Hof und „Kaiserliche Tafelschätze – Die Habsburger bitten zu Tisch“ am 3. September und 15. Oktober um 17:00 Uhr auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden sowie beim Spezialangebot „Kaiserliche Tafelschätze – königliches Picknick“ auf Schloss Hof trifft Kultur auf Genuss.

Ein Meisterwerk künstlerisch gestalteter Natur erleben die Gäste bei den täglichen Führungen um 15:00 Uhr durch den Barockgarten von Schloss Hof. Wertvolle Tipps und Tricks rund um Garten und Co. werden bei einem Streifzug durch die vielfältigen Themengärten im Rahmen des Führungsformats „Mit Christa Muhr, der Kräuterhexe von Schloss Hof, durch das Gartenjahr“ am 9. Juli, 13. August und 11. September um 13:30 Uhr verraten.

Tierischen Spaß versprechen der Esel-Workshop „Mit Eseln kann man Pferde stehlen“ am 18. September und der Kutschenfahren-Workshop „Die Zügel in die Hand nehmen“ am 4. September jeweils von 14:00 bis 16:30 Uhr auf Schloss Hof.

Großer Ferienspaß

Und vom 6. August bis 4. September steht Schloss Hof ganz im Zeichen der Sommerferien. Einen Monat lang wird beim Großen Ferienspaß ein vielfältiges Kinderprogramm geboten. Täglich finden von 11:00 bis 17:00 Uhr Kreativ-Workshops statt. An den Wochenenden und täglich in der Woche vom 15. bis 21. August warten darüber hinaus Konzerte zum Mitsingen und Mittanzen, Lesungen, Zaubershows, Marionetten- sowie Kasperltheater und vieles mehr.

Tipp: Schloss Hof ist das ganze Jahr mit Gutshof, Barockgarten, Dauer- und Sonderausstellungen im Schloss sowie einem abwechslungsreichen saisonalen Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm ein Erlebnis für die ganze Familie. Mit dem Kauf der Jahreskarte ein Jahr Kultur und viele Vorteile auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden genießen (unter anderem fünf Prozent Rabatt in den Museumsshops). Die Jahreskarte ist vor Ort an der Kassa erhältlich und ab Ausstellungsdatum ein Jahr gültig.

EXKLUSIVPROGRAMM AUSSTELLUNG „KAISERLICHE TAFELSCHÄTZE“

Führung: „Silberlöffel und Zittertasse – das Schloss Hofer Schokoladenmädchen erzählt“

Das Schokoladenmädchen führt durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze: Goldlöffel & Prunkgeschirr – Die Habsburger bitten zu Tisch“ und die Prunkräume auf Schloss Hof. Die Dame weiß von Hofetikette, großen Festen und dem Geheimnis der Schokoladenzubereitung zu berichten, gibt aber auch gerne so manche Anekdote über ihre Herrschaft preis.

Termine: 17.7. und 9.10.2022 um 13:30 Uhr. Führungsaufpreis: Erwachsene € 6,00; Kinder (6–18 Jahre) € 3,00 (zzgl. Eintritt).

Workshop: Porzellanmalerei mit Stefanie Widerlechner, Porzellanmalerin bei der Manufaktur Augarten

Passend zur Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ lehrt Stefanie Widerlechner die Kunst des Porzellanmalens auf Schloss Hof.

Termine: 18.6., 3.7. und 11.9.2022 um 14:00 Uhr. Dauer: ca. 2 Stunden. Preis: € 52,00 pro Person (inkl. Tageseintritt). Teilnehmer:innen-Anzahl: mindestens 3 und maximal 15 Personen. Um Voranmeldung bis 8 Tage vor dem gewünschten Termin wird unter office@schlosshof.at oder +43 22 85 20 000 gebeten.

Exklusives Picknickangebot individuell buchbar: „Kaiserliche Tafelschätze – königliches Picknick“

Die Gäste starten den Tag mit einer Privatführung auf Schloss Niederweiden durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze: Küchengeheimnisse hinter den Kulissen“, anschließend fahren sie weiter nach Schloss Hof, wo im Barockgarten ein königlich-köstlicher Picknickkorb mit erlesenen Speisen und Getränken wartet. Ein Tisch im Grünen ist reserviert! Danach wird eine Überblicksführung mit Schwerpunkt auf die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze: Goldlöffel & Prunkgeschirr – Die Habsburger bitten zu Tisch“ geboten.

Individuell buchbar ab 2 Personen. Preis: € 66,00 pro Person (inkl. Tageseintritt Schloss Hof und Niederweiden, sämtliche Führungen und „königlicher Picknickkorb“). Um Voranmeldung bis 8 Tage vor dem gewünschten Termin wird unter office@schlosshof.at oder +43 22 85 20 000 gebeten.

Führung: „Kaiserliches Küchengeflüster“

Die Gäste lauschen den spannenden Geschichten aus dem kaiserlichen Küchenalltag, die Kulturvermittler Eddy Franzen in der Rolle des letzten Chefkochs von Kaiser Karl und Kaiserin Zita, Rudolf Munsch, bei seiner Führung durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze: Küchengeheimnisse hinter den Kulissen“ auf Schloss Niederweiden zu erzählen weiß.

Termine: 2.7., 6.8., 3.9. und 1.10.2022 um 15:00 Uhr. Dauer: ca. 1 Stunde. Führungsaufpreis: Erwachsene € 6,00; Kinder (6–18 Jahre) € 3,00 (zzgl. Eintritt).

Spezialangebot: „Kaiserliche Tafelschätze – Die Habsburger bitten zu Tisch“

Eine exklusive Abendführung mit Dinner zu den Sonderausstellungen „Kaiserliche Tafelschätze“ auf Schloss Niederweiden und Schloss Hof

Wenn die Tagesgäste das Areal von Schloss Niederweiden verlassen, werden die Gäste mit einem Aperitif herzlich willkommen geheißen und auf eine Führung durch die Sonderausstellung „Küchengeheimnisse hinter den Kulissen“ eingeladen. Im Anschluss daran geht es weiter nach Schloss Hof, wo sie einen Einblick in die Sonderausstellung „Goldlöffel & Prunkgeschirr – Die Habsburger bitten zu Tisch“ erhalten. Über den Barockkeller und unterirdischen geheimnisvollen Verbindungsgang von Schloss und Gutshof geht es in das Restaurant „Zum weissen Pfau“. Hier verwöhnt die D&M Schlossgastronomie mit einem opulenten Menü und passender Getränkebegleitung!

Termine: 3.9. und 15.10.2022 um 17:00 Uhr. Preis: € 96,00 pro Person (inkl. Tageseintritt, Aperitif, Exklusivführung, 5-Gang-Menü mit passender Getränkebegleitung). Reservierung: office@schlosshof.at oder +43 22 85 20 000.

Spezialangebot: „Barock bei Sekt und Kerzenschein“

Exklusive Abendführung durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze: Goldlöffel & Prunkgeschirr – Die Habsburger bitten zu Tisch“ und die Prunkräume von Schloss Hof

Die Gäste werden mit einem Glas Sekt im herrlichen Terrassengarten von Schloss Hof auf eine exklusive Führung durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze: Goldlöffel & Prunkgeschirr – Die Habsburger bitten zu Tisch“, durch die Prunkräume im Schloss und durch den Keller eingestimmt, bevor der Abend mit einem 3-gängigen „Kaisermenü“ im Restaurant „Zum weissen Pfau“ genussvoll ausklingt.

Termine: 30.7., 17.9. und 1.10.2022 um 17:00 Uhr. Preis: € 53,00 pro Person (inkl. Tageseintritt, Sektempfang, Exklusivführung, 3-Gang-Menü, exklusive Getränke). Reservierung: office@schlosshof.at oder +43 22 85 20 000.

GARTENFÜHRUNGEN UND -WORKSHOPS

Der Garten des Prinzen Eugen – Das Meisterwerk künstlerisch gestalteter Natur erleben

Termine: bis 1.11.2022 täglich um 15:00 Uhr (bei Schönwetter). Dauer: ca. 75 Minuten. Führungsaufpreis: Erwachsene € 4,00; Kinder (6–18 Jahre) € 2,00 (zzgl. Eintritt).

Die Besonderheiten des Barockgartens von Schloss Hof mit Kuratorin Katrin Harter

Termine: 3.9.2022 um 13:30 Uhr. Dauer: ca. 1,5 Stunden. Führungsaufpreis: Erwachsene € 6,00; Kinder (6–18 Jahre) € 3,00 (zzgl. Eintritt). Um Voranmeldung wird bis 3 Tage vorher unter office@schlosshof.at oder +43 2285 20 000 gebeten.

Mit Christa Muhr, der Kräuterhexe von Schloss Hof, durch das Gartenjahr

Christa Muhr verrät bei einem Streifzug durch die Themengärten im Gutshof wertvolle Tipps und Tricks rund um Garten und Co.

Termine: 9.7., 13.8. und 11.9.2022 um 13:30 Uhr. Dauer: ca. 1,5 Stunden. Führungsaufpreis: Erwachsene € 6,00; Kinder (6–18 Jahre) € 3,00 (zzgl. Eintritt). Um Voranmeldung wird bis 3 Tage vor dem jeweiligen Termin unter office@schlosshof.at oder +43 2285 20 000 gebeten.

Kräuterworkshop für Erwachsene mit Christa Muhr

Mit der Kräuterhexe von Schloss Hof, Christa Muhr, die Welt der Kräuter erkunden und Kräutersalze, Kräuteröle und Kräuteressig herstellen.

Termine: 25.6.2022 um 14:00 Uhr. Dauer: ca. 2 Stunden. Teilnehmer:innen-Anzahl: mindestens 3, maximal 15 Personen. Preis: € 52,00 pro Person (inkl. Eintritt). Um Voranmeldung bis 8 Tage vor dem Termin wird unter office@schlosshof.at oder +43 2285 20 000 gebeten.

Kräuterworkshop für Erwachsene und Kinder mit Christa Muhr

Mit der Kräuterhexe von Schloss Hof, Christa Muhr, in die Welt der Heilpflanzen und Kräuter eintauchen.

Termine: 19.8.2022 von 12:00 bis 16:00 Uhr (einstündige Time Slots). Dauer: ca. 1 Stunde. Workshop-Aufpreis: € 3,00 pro Person (zzgl. Eintritt).

TIERWORKSHOPS

Mit Eseln kann man Pferde stehlen

In diesem Workshop erfahren die Teilnehmer:innen alles über den berühmten Weißen Barockesel mit seinen blauen Augen. Die Biologie des Esels, Grundlagen zur Haltung und Beschäftigungsmöglichkeiten, Unterschiede zum Pferd, Vorstellung einiger Rassen sowie die Klärung der Frage, ob Esel wirklich störrisch sind oder ob etwas ganz Anderes dahintersteckt, sind Themen der Einführung des Workshops. Danach werden die Esel geputzt, gemeinsam wird ein kleiner Hindernisparcours überwunden und eine Wanderung unternommen. Als krönenden Abschluss bekommen die Teilnehmer:innen die exklusive Gelegenheit, Mütter und Fohlen auf der Koppel zu besuchen.

Termin: 18.9.2022 von 14:00 bis 16:30 Uhr. Dauer: ca. 2,5 Stunden. Teilnehmer:innen-Anzahl: mindestens 3 – maximal 10 Personen (Mindestalter 16 Jahre). Preis: € 52,00 pro Person (inklusive Eintritt). Anmeldefrist: 2 Tage vor der Veranstaltung unter office@schlosshof.at oder +43 2285 20 000.

Die Zügel in die Hand nehmen

Den Pferden von Schloss Hof ganz nah: Vom Anspannen über Pferdepflege bis hin zur eigenen Kutschenfahrt. In der Sattelkammer werden zunächst die verschiedenen Anspannmethoden erklärt. Ein Gespann von zwei Pferden wird anschließend geputzt, geschirrt und vor den Wagen gespannt. Unter Anleitung gibt es dann auch eine Fahrstunde, in der die Teilnehmer:innen die Leinen selbst in die Hand nehmen. Abschließend werden die Pferde versorgt und zur Belohnung auf die Koppel gebracht.

Termin: 4.9.2022 von 14:00 bis 16:30 Uhr. Dauer: ca. 2,5 Stunden. Teilnehmer:innen-Anzahl: mindestens 3 – max. 10 Personen (Mindestalter 16 Jahre). Preis: € 52,00 pro Person (inklusive Eintritt). Anmeldefrist: 2 Tage vor der Veranstaltung unter office@schlosshof.at oder +43 2285 20 000.

Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1 / Schloss Niederweiden, 2292 Niederweiden 1

Öffnungszeiten: täglich, 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt Schloss Hof inklusive Schloss Niederweiden: Erwachsene € 19,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 11,00 / Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 49,00. Aufpreis Führungen: Erwachsene € 4,00; Kinder (6–18 Jahre) € 2,00. Aufpreis Spezialführungen: Erwachsene € 6,00; Kinder (6–18 Jahre) € 3,00. Tickets auch online unter www.imperialtickets.com erwerbbar.

TIPP: Mit Jahreskarte besonders günstig: Erwachsene € 40,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 23,00. Jahreskarte ist nur vor Ort an der Kassa erhältlich.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten und aktuelle Covid-19-Sicherheitsrichtlinien unter +43 2285 20 000, office@schlosshof.at und www.schlosshof.at

