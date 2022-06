Spirituelles Wagenfest in Wien

Wien (OTS) - Das traditionelle Wagenfest wird seit Jahrhunderten in Indien groß gefeiert. Teilweise mit 100.000 teilnehmenden Menschen. Seit den 1960er Jahren wird dieses spirituelle Wagenfest, welches die Menschen mit ihrer bunten Vielfalt, Gesang und Tanz begeistert, auch im Westen in vielen Großstädten durchgeführt. Nun ist es auch zum 2. Mal in Wien wieder zu bestaunen. Der Start findet beim Christian Broda Platz statt, nach einem Umzug auf der Mariahilferstraße endet das Wagenfest mit einem Kulturprogramm bis 18 Uhr beim Christian Broda Platz.

Wann: 25. Juni 2022, 11.30 Uhr

Wo: Christian Broda Platz, 1060 Wien

Veranstalter: ISKCON Wien, Internationale Gesellschaft für Krishnabewusstsein



Jeder ist eingeladen, teilzunehmen, sei es als Zuseher, oder aktiv.

ISKCON Wien

Loquaiplatz 2

1060 Wien

vedisches.zentrum @ gmail.com

www.harekrishna.at

+43 664 8237838



