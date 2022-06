Cinema Paradiso St. Pölten öffnet wieder sein Open Air Kino

60 Spieltage ab 30. Juni

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 30. Juni, öffnet das Cinema Paradiso St. Pölten wieder seinen Saal unter dem Sternenhimmel und bietet beim Open Air Kino am Rathausplatz bis 28. August insgesamt 60 Spieltage mit Premieren, Publikumslieblingen und Kultfilmen sowie einem Live-Programm mit Konzerten, Lesungen u. a.:

Eröffnet wird das größte Open Air Kino Niederösterreichs am 30. Juni mit „Mamma Mia“ und einer Filmparty der Showtruppe Villa Valium. Am 1. Juli präsentiert die Band Granada ihr neues Album „Unter Umständen“. Am 7. Juli liest Peter Simonischek, begleitet von den Österreichischen Salonisten, aus Joseph Roths Novelle „Die Legende vom heiligen Trinker“. Am 17. Juli spielen Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth in memoriam Willi Resetarits unter dem Motto „schdean“ auf. Am 28. Juli präsentiert Der Nino aus Wien sein neues Album „Eis Zeit“, am 3. August steht ein „Tagebuchslam unter dem Sternenhimmel“ auf dem Programm. Tags darauf, am 4. August, bestreitet Wolf Haas mit seinem neuen Krimi „Müll“ eine Lesung, am 11. August sind dann noch die Steaming Satellites zu hören.

Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit bzw. bei Schlechtwetter im Kino um ca. 21.30 Uhr. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

