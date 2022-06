„30 Jahre Marc Pircher – Ein ungewöhnlicher Rückblick mit Stermann und Grissemann“ am 18. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - 2022 feiert Marc Pircher sein 30. Bühnenjubiläum. Grund genug, um die Erfolgsstory des im Zillertal geborenen Schlagersängers und Moderators am Samstag, dem 18. Juni 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 mit „30 Jahre Marc Pircher – Ein ungewöhnlicher Rückblick mit Stermann und Grissemann“ in einem Gespräch der besonderen Art zu durchleuchten.

Das deutsch-österreichische Satiriker-Duo Dirk Stermann und Christoph Grissemann trifft den vielseitigen Schlagersänger nicht nur, um „Gags, Gags, Gags“ abzufeuern, sondern für einen persönlichen Rückblick des Zillertalers. Ein Allrounder, der nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Moderator eine gute Figur macht. Bei diesem Gespräch sind nicht nur zahlreiche Ausschnitte und Höhepunkte der Stimmungskanone zu sehen, Marc Pircher präsentiert auch sein neues Album. Der Komponist und Texter Uwe Busse, der für Marc Pircher den Song „Sieben Sünden“ schrieb, verfasste für ihn das Lied „Was hast du heute Nacht getan“, eine Auskoppelung aus seinem aktuellen Album anlässlich seines Jubiläumsjahres. Flammende und temperamentvolle Klänge im typischen Marc-Pircher-Stil.

