Das mumok trauert um Hermann Fillitz

Wien (OTS) - Hermann Fillitz hat sich neben seinen Funktionen u. a. als langjähriger Ordinarius für Kunstgeschichte an der Universität Wien (1974 – 1994) und als Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums (1982 – 1990) auch grundlegende Verdienste für die Geschichte und die Sammlung des Museums moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) erworben.

Als 1978 Hauptwerke der Pop Art und des Fotorealismus aus der Sammlung Peter und Irene Ludwig als Schenkungen und Leihgaben an das Museum kamen, spielte Fillitz eine zentrale Vermittlerrolle. Er kannte das Sammlerehepaar aus seiner Basler Zeit und wurde daher von Ministerin Herta Firnberg in das Komitee für die Vorverhandlungen berufen, die zur Auswahl und Übernahme der Werke und zur Gründung der Österreichischen Ludwig-Stiftung führten. Dem Komitee gehörte auch Hans Mayr, der damalige Direktor des Wiener Künstlerhauses an, dem es gelungen war, die Sammlung Ludwig in Wien auszustellen, sowie Sammler und Politik zwecks Übernahme an einen Tisch zu bringen. In Fillitz hatte er einen maßgeblichen Mitstreiter, der auch für die Anmietung und Adaptierung des Palais Liechtenstein sowie für die Ausrichtung der Eröffnungsausstellung „Kunst der letzten 30 Jahre“ initiativ wurde. Die Eröffnung am 26. April 1979 wurde zu einem Staatsakt, neben dem Bundespräsidenten hatte sich fast die gesamte Regierung eingefunden. Die Zusammenführung des Palais mit dem Museum des 20. Jahrhunderts bedeutete eine erhebliche räumliche Erweiterung und hatte die Nennung beider Häuser als Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien zur Folge.

Die von Hermann Fillitz mitgetragene Gründung der Österreichischen Ludwig-Stiftung ermöglicht es dem mumok bis heute, international renommierte Kunstwerke als Dauerleihgaben der Österreichischen Ludwig-Stiftung in seine Sammlung und deren Präsentation zu integrieren. Als langjähriges Mitglied der Ankaufsjury für die Stiftung hat sich Fillitz unermüdlich für aktuelle Gegenwartskunst und deren Integration in die mumok Sammlung engagiert. Seiner Expertise als Kunsthistoriker und als Zeitgenosse der Gegenwartskunst verdanken wir zahlreiche Hauptwerke der Kunst von der Moderne bis heute. Mit seinem Tod verlieren wir eine historische Gründungsfigur des Museums und eine Persönlichkeit, die sich unermüdlich für die Internationalisierung des mumok und seiner Sammlung eingesetzt hat.

Karola Kraus, Rainer Fuchs und das Team des mumok



Rückfragen & Kontakt:

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Katharina Murschetz (Leitung), Katharina Kober

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43-1-52500-1400, 1309

presse @ mumok.at

www.mumok.at