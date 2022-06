„Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air 2022“ live aus Bad Kleinkirchheim am 18. Juni in ORF 2

Arnulf Prasch und Stefanie Hertel feiern mit zahlreichen Stars das 25-jährige Jubiläum

Wien (OTS) - Die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers präsentieren am Samstag, dem 18. Juni 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Arnulf Prasch und Stefanie Hertel das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air 2022“ in St. Oswald / Bad Kleinkirchheim. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder auf dem Hoferriegel zu Gast sind und endlich mit vielen Fans unser 25-Jahre-Jubiläum feiern können“, sagt Präsentator Arnulf Prasch. 1996 gab es zum ersten Mal das Konzert in der herrlichen Kulisse der Kärntner Nockberge, das sich zu einem Fixpunkt für all jene entwickelt hat, die einen Abend mit bekannten Hits und sympathischen Künstlern genießen möchten. Auch diesmal gibt es schöne Bilder aus der Region, aber auch aus anderen Gegenden Kärntens, wo die Gäste per Rad unterwegs sind, eine Lama-Tour unternehmen oder Spezialitäten in einem Kräuterdorf verkosten.

Die Stars des Jubiläumskonzerts

„Es ist uns wieder gelungen, ein hervorragendes Programm zusammenzustellen, zum Jubiläum ist die Liste der Stars besonders lang“, sagt der sendungsverantwortliche Redakteur Florian Illich. Langjährige Stammgäste sowie Musikantinnen und Musikanten der ersten Open-Air-Stunden sind „Die Mayrhofner“ aus dem Zillertal, aber auch Hansi Hinterseer und natürlich die „Nockis“ sowie „Nik P.“. Markus Wolfahrt kommt mit seiner „Alpin KG“ ebenso nach Kärnten wie „Die Amigos“ und „Fantasy“. Andreas Gabalier hatte beim „Wenn die Musi spielt Open Air“ einen seiner ersten Auftritte vor großem Publikum und wird die Fans sicher begeistern. Marc Pircher feiert sein 30-Jahre-Bühnenjubiläum und wird wohl Bernhard Brink gratulieren, der heuer nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern auch das 50-Jahre-Bühnenjubiläum begeht. Aus der Schweiz kommt Francine Jordi, „Sigrid & Marina“ kommen aus Oberösterreich und Melissa Naschenweng aus dem Kärntner Lesachtal. Dazu gesellen sich noch „Die Grubertaler“, „voXXclub“, „Die Jungen Zillertaler“ und „Simone“ sowie „Saso Avsenik und seine Oberkrainer“ und die Musi-Band „Meilenstein“. Nach einer Erholungspause hat auch Semino Rossi sein Kommen zugesagt, und auch die sympathischen „Hollerstauden“ werden wieder mit dabei sein. Der „Carinthia Chor Millstatt“, der ja ebenfalls ein Wegbereiter in St. Oswald war, wird gesanglich in Erscheinung treten und „die eine oder andere musikalische Überraschung wird auch dabei sein“, verrät Florian Illich.

Das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air 2022“ wird auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

