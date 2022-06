Mit dem Greening Check zur Bauwerksbegrünung

Innovatives Beratungstool bietet Unterstützung bei der Planung von Dach- und Fassadenbegrünungen

Aktuell erlebt die Branche der Bauwerksbegrünung großen Aufschwung und zeigt laut dem Green Market Report Austria ein jährliches Wachstum von 9%. Zahlreiche neue und innovative Begrünungsideen entstehen. Angepasst an moderne Bau- und Lebensweisen gibt es vielfältige Begrünungsoptionen und entsprechend groß sind Wissens- und Erfahrungswerte. Für effiziente Lösungen werden Anwendungs- und Umsetzungsmöglichkeiten sinnvoller Kombinationen, wie zum Beispiel die Nutzung von Regenwasser oder die Integration von Sonnenenergie auf begrünten Dächern und Fassaden, berücksichtigt.



Um die Vorteile von begrünten Gebäuden langfristig und effizient zu nutzen, ist ein optimales Zusammenspiel des Begrünungsziels und der angewendeten Technik notwendig. Eine qualitätsgesicherte Vorgehensweise nach Stand der Technik und gültigen Normen ist daher bei Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme von Begrünungsvorhaben enorm wichtig. Das Innovationslabor GRÜNSTATTGRAU hat hierfür das Servicetool GREENING CHECK konzipiert, um österreichweit professionelle Beratungshilfe bei der Umsetzung von Begrünungsvorhaben für Betriebe, Private, aber auch Gemeinden zu bieten. Das Service ist einzigartig in seiner Form und bietet erstmals in Österreich eine frei zugängliche Anlaufstelle zur individuellen Projekt-Realisierung von Bauwerksbegrünungen. Das Onlinetool GREENING CHECK ermöglicht eine kostenfreie Erstanalyse über die grundsätzliche Machbarkeit von Begrünungsideen. Via Onlineformular wird das Projektvorhaben digital von ExpertInnen analysiert. Anschließend gibt es die Möglichkeit, qualifizierte Beratungshilfe vor Ort oder digital zu buchen.



Der Pool aus BeraterInnen besteht aus ExpertInnen entlang der Wertschöpfungskette Bauwesen mit einer spezifisch absolvierten Qualifizierung für Bauwerksbegrünung. GRÜNSTATTGRAU Geschäftsführerin Susanne FORMANEK erklärt: "Rund um das Thema Bauwerksbegrünung gibt es viele unterschiedliche Ansätze. Genau hier greift der GREENING CHECK und verhilft zu einem hochwertigen Projekt. Um den Überblick zu behalten, am neuesten Stand zu sein und eine passende Lösung zu finden, haben wir qualifizierte GREENING CHECK BeraterInnen in ganz Österreich ausgebildet, die bei der Umsetzung mit Wissen und Know-How zur Seite stehen."

GREENING CHECK:

Beratungsservice für Gebäudebegrünung in Österreich

Fachkompetente, qualifizierte Expertise

Qualitätssicher: basierend auf gültigen Standards & Stand der Technik

Individuelle, produktunabhängige Potentialanalyse

Für Private, Betriebe und Gemeinden

Greening Check Kostenloses Online-Analyse-Tool für deine Begrünungsidee! Start

Rückfragen & Kontakt:

GRÜNSTATTGRAU

Forschungs- und Innovationslabor

presse @ gruenstattgrau.at

www.gruenstattgrau.at