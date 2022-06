Veranstaltung: Bürgerforum in Linz

Das Europäische Parlament lädt Bürger:innen zum Gespräch über Europa

Wien/Linz (OTS) - Klimawandel, Corona, der Krieg in der Ukraine: Wir leben in einer Zeit der großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft, die wir nur gemeinsam – in einer starken Europäischen Union – lösen können. Doch nur durch eine aktive Teilnahme der Bevölkerung und einen offenen Dialog kann sich die EU auch weiterentwickeln und Lösungen im Sinne aller finden.

Deshalb veranstaltet das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich ein Bürgerforum, am 24. Juni 2022 um 18 Uhr im Steinernen Saal des Landhauses in Linz. Alle Bürger:innen sind eingeladen, ihre Anliegen und Fragen mit Vertreter:innen auf Europäischer Ebene zu diskutieren.

Am Podium:

Angelika Winzig, Europaabgeordnete (ÖVP)

Hannes Heide, Europaabgeordneter (SPÖ)

Roman Haider, Europaabgeordneter (FPÖ)

Larissa Lojić, Europäische Jugenddelegierte der Bundesjugendvertretung.

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Maren Häußermann, Presse

+43 660 4444 330

maren.haeussermann @ ep.europa.eu