Neuer Standort für Problemstoffsammlung am Yppenmarkt eröffnet

Wien (OTS) - Der in den Brunnenmarkt integrierte Yppenmarkt ist als Nahversorger und Kommunikationsdrehscheibe ein wesentlicher Bestandteil des 16. Bezirks. Ein wichtiger Aspekt der Aufgaben im städtischen Raum ist die Sammlung von sogenannten „Problemstoffen“. Die Stadt Wien baut deshalb das Angebot an solchen Sammelstellen laufend aus und konnte nun am Yppenmarkt einen weiteren Standort eröffnen.

Vorbildhaftes Wiener Modell

Die seit langem bewährte Strategie der Stadt Wien ist – im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen - selbst für die Sammlung sowie umweltgerechte Behandlung und Entsorgung sämtlicher kommunalen Abfälle verantwortlich zu sein. „Das Wiener Modell der kommunalen Abfallwirtschaft gilt allgemein als international anerkanntes Vorzeigemodell und funktioniert seit Jahrzehnten in beeindruckend hoher Qualität“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Damit leistet die Wiener Abfallwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur hohen Lebensqualität in Wien und ist auch wesentlich auf unserem Weg zur Klimaneutralität!“ Zur einer gut funktionierenden Abfallwirtschaft gehören neben der Abfallentsorgung aber auch Strategien zur Abfallvermeidung, Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung sowie die ausreichende Schaffung der notwendigen Infrastruktur.

„Mit der neuen Problemstoffsammlung am Yppenmarkt gibt es schon 6 Märkte, auf denen dieses Service geboten wird. Hier können Altstoffe wie etwa Batterien, der kaputte Föhn oder Farbdosen quasi am Weg zum Einkauf am Markt ordnungsgemäß und bequem entsorgt werden – und dann das breite Angebot an frischem Obst und Gemüse genossen werden“, so Märktestadträtin Ulli Sima, die sich über die gute Zusammenarbeit der MA 48 und des Wiener Marktamts im Sinne eines breiten Service-Angebots für die Wienerinnen und Wiener freut.

„Der Standort am Yppenplatz ergänzt das großartige Angebot der Müllentsorgung in Ottakring hervorragend und ist eine attraktive Alternative speziell für die BewohnerInnen in Ottakring zum Mistplatz in der Kendlerstraße“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop

Flächendeckende Problemstoffsammlung

Zu den Problemstoffen zählen gefährliche Abfälle, die regelmäßig in Haushalten anfallen (z. B. Batterien oder Altmedikamente). Aber auch Altstoffe, die in Haushalten unregelmäßig und in kleineren Mengen anfallen, werden getrennt erfasst und einer sinnvollen Verwertung zugeführt (z. B. CDs oder Speiseöl). Die Stadt Wien legt großen Wert darauf, den Wienerinnen und Wienern eine flächendeckende Infrastruktur zur bequemen Sammlung dieser Stoffe zur Verfügung zu stellen. Denn eine falsche Entsorgung dieser Abfälle, wie z.B. im Restmüll oder im Abfluss, kann schwere Umweltschäden verursachen oder die Gesundheit von Mensch und Tier gefährden.

Das Bundesabfallwirtschaftsgesetz schreibt vor, dass die getrennte Erfassung von Problemstoffen zumindest zweimal jährlich angeboten werden muss. Das Angebot der Stadt Wien reicht jedoch weit über diese gesetzliche Mindestanforderung hinaus: Die 48er bietet den Bürgerinnen und Bürgern werktags täglich die kostenlose Möglichkeit, Problemstoffe zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Auf allen Wiener Mistplätzen und auf einigen Wiener Märkten können Problemstoffe abgegeben werden.

Details zum neuen Standort

Durch die Eröffnung des neuen Standortes Yppenmarkt stehen nun insgesamt 19 Problemstoffsammelstellen (13 Mistplätze und 6 Märkte) zur Verfügung. Dadurch wird eine weitere wichtige Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger geschaffen, gesammelte Problemstoffe ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Sammelstelle wurde nach neuesten Standards errichtet und ermöglicht damit ein sicheres und umweltgerechtes Handling, angefangen bei der Annahme über die Manipulation bis hin zum Abtransport. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und am Samstag von 6 bis 18 Uhr.

Weitere Problemstoffsammelstellen in Wien

Werktags von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr stehen folgende fixe Standorte für die Problemstoffsammlung zur Verfügung:

