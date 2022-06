Geschäftsführung stadt wien marketing mit September wieder komplett

Paul Weis neuer Geschäftsführer neben Michael Draxler

Wien (OTS) - (Wien, 17.06.2022) Mit 5. September 2022 wird Mag. Paul Weis in die Geschäftsführung der stadt wien marketing gmbh berufen. Gemeinsam mit Michael Draxler, Geschäftsführer für Finanzen und Organisation, bildet Paul Weis die Führungsspitze des Unternehmens. Weis wird die Agenden Sponsoring und Medien übernehmen.

Paul Weis (53) ist aus der öffentlichen Ausschreibung und dem anschließenden mehrstufigen Hearing als bestgereihter Kandidat für die Position hervorgegangen. “Wir sind froh, mit Paul Weis einen kompetenten und erfahrenen Medienexpertin gefunden zu haben, der die Leistungen und Aufgaben der stadt wien marketing gmbh bereits seit Jahren sehr gut kennt und unser Unternehmen mit seinem fundierten Wissen in Zukunft effizient und zielgerichtet mitgestalten wird", so Michael Draxler.

Paul Weis hat das Studium der Politikwissenschaft und Geschichte 1994 abgeschlossen, 1996 einen Postgraduate Lehrgang an der Johns Hopkins University besucht und an der Deutschen Universität für Weiterbildung 2013 einen Master of Arts in International Media Innovation Management erworben. Mitte der 90-er Jahre begann Weis seine berufliche Laufbahn im Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien, mit Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeitszusammenarbeit mit mittel- und osteuropäischen Nachbarländern sowie der Koordination zwischen dem PID und internationalen Organisationen. Mit 2001 wechselte er vom öffentlichen Verwaltungsbereich in die Wirtschaft, wo er, nach seiner Tätigkeit in der Pressestelle der Bank Austria Creditanstalt, Assistenz der Generaldirektion der Siemens AG, Lektor im Domus Verlag und der Leitung der Stabsstelle Kommunikation für die ARAG Österreich, mit Ende 2007 wieder in den PID zurückkehrte. Zunächst als Mediensprecher des Österreichischen Städtebunds, mit Sommer 2009 dann als Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl. Anfang 2016 übernahm Weis zunächst interimistisch die Leitung der Magistratsabeitulung 53 ab Juni 2016 wurde er nach einem Auswahlverfahren zum Leiter bestellt. Mit der Wahl von Michael Ludwig zum neuen Wiener Bürgermeister im Mai 2018 wechselte Weis als Mediensprecher in dessen Büro.

Die stadt wien marketing gmbh ist eine 100 % Tochter der Stadt Wien und wurde 1999 gegründet, um die Tradition der Großveranstaltungen auf öffentlichen Plätzen zu optimieren. Das Unternehmen organisiert etwa 50 Events jährlich, unter denen besonders der Wiener Eistraum, das Film Festival auf dem Rathausplatz, der Wiener Weihnachtstraum und der Silvesterpfad hervorzuheben sind. Pro Jahr werden circa 6 Millionen BesucherInnen bei den verschiedenen Events gezählt

