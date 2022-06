Wiener Elektro Tage als großer Publikumsevent erfolgreich eröffnet

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke eröffnete die Veranstaltung – die Stadt Wien als Pionierin beim Einsatz von Elektromobilität

Wien (OTS) -

Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz bieten von 15. bis 19. Juni 2022 einen einzigartigen Überblick zu aktuellen Elektro-Neuheiten, innovativen Ladelösungen und einem nachhaltigen Lifestyle

Wiener Elektro Tage bei freiem Eintritt: Präsentationen, Beratung und Unterhaltung inklusive Top Acts

Veranstaltung ist Beispiel für Branchen-Zusammenarbeit im Sinne der Reduktion der CO2- Emissionen und für den Klimaschutz

Rund 13.500 BesucherInnen konnten bereits am ersten Tag begrüßt werden

Die Elektromobilität ist ein omnipräsentes Thema und wird zusehends Alltag: KundInnen können aus einem stetig wachsenden Modellportfolio an E-Fahrzeugen und aus einer Vielzahl an innovativen Ladelösungen wählen. Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz geben zu diesen Themen einen einzigartigen Überblick gepaart mit Information zu einem nachhaltigen, bewussten Lifestyle und Top-Unterhaltung für die ganze Familie.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke eröffnete heute als Vertreter der Stadt Wien gemeinsam mit dem Veranstalter (Porsche Media & Creative) das Publikumsevent im Herzen von Wien.

Peter Hanke über die Wiener Elektro Tage: „Die E-Mobilität gehört zu unserem Fahrplan, um in Wien 2040 klimaneutral zu werden. Die Wiener Elektro Tage sind die ideale Plattform, um Information zu diesem wichtigen Thema in die Breite zu bringen. Das ist unsere politische wie wirtschaftliche Verantwortung.“

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Klimaschutz geht uns alle an. Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung von Politik, Unternehmen und Gesellschaft, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor auf null zu senken. Die Wiener Elektro Tage 2022 sind ein starkes Zeichen der Branche für eine derartige Kooperation. Wir wünschen den BesucherInnen der nächsten Tage spannende Information zu einem wichtigen Thema und gute Unterhaltung bei unserem Event.“

Über die Wiener Elektro Tage 2022

Geballte Innovation und Information finden damit übersichtlich an einer Location – dem prestigeträchtigen Wiener Rathausplatz – statt. Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Attraktive Programm-Punkte wie Talkrunden, und Top-Acts sorgen für ein breitgefächertes Programm bei den Wiener Elektro Tagen 2022.

Auszug der teilnehmenden Marken:

u.a. AUDI, CUPRA, Fiat, KIA, Porsche, ŠKODA, Toyota, VW, VW Nutzfahrzeuge, Sharetoo, KTM, MOON POWER, SEAT Mo‘, Gibeswiederher.at, ÖAMTC, Vespa/Piaggio, Vibe, Kostad, TU Wien Racing

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne:

u.a. ALLE ACHTUNG! (mit den Hit Singles „Marie“ und „David Bowie“), Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021), Zweikanalton, Boris Bukowski, James Cottriall, Uschi Fellner-Pöttler, Marcus Wadsak, Martina Reuter, Chris Lohner, Rainer Pariasek, Harry Prünster, Christina Sprenger, Christoph Fälbl, Martina Kaiser, Elisabeth Sereda, Sandra Thier, Ronny Rockenbauer und viele andere.

Kinder- und Familienprogramm:

Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Der Zweirad-Hersteller KTM wird Kinder E-Bikes präsentieren, die auch auf einer eigens abgegrenzten Strecke von den Kids getestet werden können. Vielfältige Kulinarik mit Pasta, Wraps, Frozen Joghurt und vielen nachhaltigen Schmankerln runden das Angebot ab.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2022:

Mittwoch, 15. Juni bis Samstag, 18. Juni 2022

11:00-21:00 Uhr



Sonntag, 19. Juni 2022

11:00-19:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Porsche Media & Creative GmbH

Mag. Andreas Martin

Geschäftsführer



andreas.martin @ porsche.co.at

www.porschemediacreative.com