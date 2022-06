illy gehört zu den beliebtesten Marken der Welt

Das Unternehmen mit Sitz in Triest belegt den zweiten Platz in der weltweiten Rangliste der Love Brands von Talkwater

Wien (OTS) - Mailand, 15. Juni 2022 - illy ist die beliebteste italienische Marke weltweit, so das Ergebnis des jährlichen "Love Brands 2022" Ranking von Talkwalker – der weltweit führenden Consumer Intelligence Plattform.

Das in Triest ansässige Unternehmen belegte den zweiten Platz im globalen Love Brands Ranking (das beste Ergebnis, das jemals für eine italienische Marke erzielt wurde), direkt hinter Asics (Platz 1) und vor Marken wie Jimmy Choo (7.), Muji (10.), Bosch (19.), Palmolive (20.), Lancome (21.), Nescafé (22.), L'Oreal (29.), Adidas (45.) und Apple (47.). Die nächste italienische Marke in der weltweiten Rangliste, Dolce & Gabbana, landete auf Platz 23, gefolgt von Missoni auf Platz 32 und Alfa Romeo auf Platz 36.

Die Studie, die in Zusammenarbeit mit Hootsuite, der Consumer Intelligence Acceleration Platform™ von Talkwalker, durchgeführt wurde, analysierte weltweit 1.500 Marken in verschiedenen Ländern, mit insgesamt 2,6 Milliarden Konversationen. Love Brands misst die Fähigkeit und das Engagement von Marken, eine emotionale Bindung zu ihren Verbrauchern aufzubauen. Daraus resultieren ein weltweites Top-50-Ranking und ein Top-10-Ranking für jedes teilnehmende Land, einschließlich Italien.

„Wir sind stolz auf dieses Ergebnis, denn es bestätigt, dass die Menschen den enormen immateriellen Wert der Marke illy verstehen und anerkennen. Ein Wert, der sich nicht nur in der Qualität des Produkts und der Dienstleistung ausdrückt, sondern auch in dem Wert, den wir entlang der gesamten Produktionskette schaffen, um einen positiven Einfluss auf Menschen und Umwelt zu haben“, so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

„Die Liebe zu einer Marke anhand von Interaktionen über soziale Medien zu messen, ist verständlicherweise fast unmöglich, da es sich dabei um immaterielle Metriken handelt“, erklärt Francesco Turco, Marketing Manager von Talkwater in Italien. „Dennoch kann man die Faktoren messen, die die Leidenschaft für eine Marke zeigen - z. B. positive Gefühle, Worte, die sich auf Liebe, Emotionen oder Freude beziehen, und Engagement oder die Fähigkeit, die Beziehung zur Marke lebendig und frisch zu halten. In der diesjährigen Rangliste haben wir auch ein solides soziales, ökologisches und wirtschaftliches Bewusstsein berücksichtigt.“

Talkwalker-Love Brands’ Top 10 Weltweit für 2022

1 Asics

2 illy

3 Colorbar Cosmetics

4 Nuxe

5 Maisons du Monde

6 Bonduelle

7 Jimmy Choo

8 Kewpie

9 Fjällräven

10 Muji

