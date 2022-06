ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS ERWEITERT SEIN TEAM FÜR FINANZINSTITUTE MIT EINER NEUEN FÜHRUNGSKRAFT

London (ots/PRNewswire) - Allspring Global Investments (Allspring), ein führender unabhängiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 541 Milliarden US-Dollar*, gab heute die Ernennung von Charlie Wilson zum Head of Financial Institutions für Großbritannien und die Schweiz bekannt.

Charlie kommt mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bei globalen Vermögensverwaltern zu Allspring, wo er die Geschäftsentwicklung und die Vertriebsstrategie in ganz Europa leitete. Charlie wird für den Ausbau des Vertriebsgeschäfts von Allspring für Finanzintermediäre und die Betreuung eines wachsenden Portfolios von Groß- und Einzelhandelsintermediären verantwortlich sein.

Bevor er zu Allspring kam, arbeitete er als Head of European Accounts bei PGIM Investments, innerhalb der Global Financial Institutions Group bei Investec Asset Management und in einer leitenden Vertriebsfunktion bei Lazard Asset Management.

Charlie Wilson kommentierte: „Ich freue mich unglaublich, zu diesem Zeitpunkt zu Allspring Global Investments zu stoßen. Das Unternehmen verfügt über ein beeindruckendes Spektrum an Anlagekapazitäten mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Multi-Asset-Lösungen. Sie hat auch einen besonderen Ansatz für nachhaltige Investitionen mit wirklich differenzierten Lösungen, die gemeinsam mit den Anlegern entwickelt wurden, um die Zukunft zu gestalten.

Andy Sowerby, Leiter der International Client Group bei Allspring, erklärte: „Wir entwickeln unser Geschäft in Großbritannien und ganz Europa weiter, um unsere Partnerschaften mit Finanzvermittlern zu stärken, und die Ernennung von Charlie ist ein wichtiger Schritt in dieser Hinsicht. Unser Ziel ist es, den Anlegern dabei zu helfen, sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse zu erzielen, und wir bauen unsere Ressourcen im gesamten Unternehmen aus, um wirklich etwas bewirken zu können. Charlie verfügt über weitreichende Erfahrungen mit den Herausforderungen und Möglichkeiten des heutigen Marktes, und wir freuen uns sehr darauf, dass er unser Team verstärken wird."

Informationen zu Allspring Global Investments Allspring Global Investments™ ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 541 Milliarden US-Dollar*, Niederlassungen auf der ganzen Welt und Anlageteams, die von 450 Anlageexperten unterstützt werden. Allspring hat sich dem durchdachten Investieren, der zielgerichteten Planung und der Inspiration einer neuen Ära des Investierens verschrieben, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse anstrebt.

*Zum 31. März 2022 umfasste das AUM 91 Milliarden US-Dollar von Galliard Capital Management, einem Anlageberater, der nicht Teil des Allspring Handelsnamens/GIPS Unternehmens ist.

