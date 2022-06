Studien von Reuters und ÖWA belegen: „Krone“ größte Zeitung im Netz

Wien (OTS) - Überwältigender Erfolg für die Kronen Zeitung in der digitalen Medienwelt: Zwei Erhebungen, die am Mittwoch unabhängig voneinander erschienen sind, sehen die „Krone“ mit der höchsten Reichweite (Unique User und Visits im Mai, Wochenreichweite laut Reuters) aller österreichischen Tageszeitungen im Internet.

Zuerst wies der international renommierte Reuters Digital News Report 2022 der „Krone“ im Netz eine wöchentliche Reichweite von 24 Prozent aus - ein Spitzenwert, der von keiner anderen österreichischen Tageszeitung im Netz erreicht wird. Besonders auffällig: der hohe Anteil an loyalen Lesern, die sich öfter als dreimal pro Woche auf krone.at informieren (siehe auch Grafik im Anhang).

Top-Position auch in der ÖWA

Diese loyalen Leser sind es auch, die der Kronen Zeitung heute in der zweiten Studie, der Österreichischen Webanalyse (ÖWA), für Mai Topzahlen bescheren: 55,6 Millionen Mal wurde in nur einem Monat krone.at angesurft, das bedeutet ebenfalls Platz 1 bei den Visits unter allen Tageszeitungen im Land.

Und mit einer Monatsreichweite von 3,9 Millionen Unique Usern gibt es ebenfalls keine andere Tageszeitung, die laut ÖWA von mehr Lesern im Netz besucht wird als die "Krone".

„Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen untermauern abermals den Erfolgskurs der 'Krone'-Digitalmarke“, freut sich Michael Eder, Geschäftsführer Krone Multimedia über die aktuellen Studien, die für sich sprechen würden. „Wir bedanken uns bei allen Lesern für die Treue und versprechen, dass wir Sie auch in den weiterhin herausfordernden Zeiten zuverlässig informieren“, so Eder abschließend.

Grafiken zu den genannten Studien von Reuters und ÖWA gibt es auf krone.at zum Nachlesen.

