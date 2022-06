Zweites Bildungsgrätzl für Meidling: Bildungsgrätzl zwölf legt Schwerpunkt auf Kunst, Kultur und Sport

Am Platz des SC Wiener Viktoria in Meidling feierte das Bildungsgrätzl zwölf heute mit einem großen Fest die Eröffnung.

Wien (OTS) - Das Bildungsgrätzl zwölf hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen Kunst-, Kultur- und Sportaktivitäten zu ermöglichen und diese mit der schulischen Bildung zu verknüpfen. Die Zusammenarbeit von 15 Institutionen soll so neue Erfahrungsräume eröffnen. Beim heutigen Eröffnungsfest am Platz des SC Wiener Viktoria nahmen Kinder der beteiligten Kindergärten, Horte und Schulen an bunten Bewegungs- und Kreativstationen teil und trafen in Fußballturnieren aufeinander. Auch Bewohner*innen des Betreuten Wohnen am Kabelwerk waren begeistert dabei.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Jugend und Bildung Christoph Wiederkehr: „Es ist großartig zu sehen, mit welchem Engagement hier die Einrichtungen generationenübergreifend vom Kindergarten über den Theater- und Sportverein bis hin zum Pensionist*innenklub zusammenarbeiten. Durch diese Vernetzung werden die jungen Menschen bestmöglich auf ihrem Bildungsweg begleitet und bekommen neue Zukunftsperspektiven aufgezeigt. Gleichzeitig prägen die Bildungsgrätzl den Stadtteil und die Lebensqualität wesentlich mit und sind wichtige Wegweiser für den sozialen Zusammenhalt.“

Bildungsdirektor für Wien Heinrich Himmer: „Erfolgreiche Bildungsinnovation erfordert Zusammenarbeit über die Schulen hinaus – diesen Gedanken verfolgt die Stadt Wien vorbildlich bei den Wiener Bildungsgrätzln. Auch im Bildungsgrätzl zwölf werden auf diese Weise neue Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für unsere Schüler:innen sowie Pädagog:innen geschaffen. Nur durch Kooperationen wie diese kann moderne Pädagogik vorangetrieben werden.“

Bezirksvorsteher Wilfried Zankl: „Endlich können wir unser zweites Meidlinger Bildungsgrätzl offiziell eröffnen, coronabedingt musste es ja schon mehrmals verschoben werden. Ich freue mich, dass sich hier fünfzehn Einrichtungen zusammenfinden um die Bildung von Kindern und Jugendlichen voranzutreiben. Die Besonderheit dieses Bildungsgrätzl ist, dass hier zwei Meidlinger Institutionen mit dem Theater Werk X und unserer Wiener Viktoria mitmachen.“

Musicals, Theaterprojekte, Lernen am Fußballplatz und vieles mehr

Geplant und teils bereits umgesetzt sind etwa Aufgabenbetreuung am Fußballplatz, ein Musical-Auftritt der MS JoHo auf der Bühne des Werk X und weitere Theaterprojekte. Außerdem soll es Trainings mit Kaderspielern und regelmäßige Bewegungseinheiten am Kunstrasenplatz des SC Wiener Viktoria geben. Auch berufspraktische Tage und Ehrenamtstage in lokalen Betrieben und Sozialeinrichtungen sind geplant, um berufliche Perspektiven aufzuzeigen sowie Einblick in Berufswelten zu ermöglichen. Die Institutionen setzen sich zudem dafür ein, dass junge Menschen im Bildungsgrätzl konsum- und kostenfreie Räume zur Entfaltung vorfinden.

Miteinander. Füreinander. Im Bildungsgrätzl.

Die zum Bildungsgrätzl zwölf zusammengeschlossenen Institutionen möchten allen Menschen und ganz besonders Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Perspektiven eröffnen und deren Chancen für Bildung, Entwicklung und Entfaltung verbessern. Gegenseitiges Verständnis, Offenheit, ein wertschätzendes Miteinander und Fair Play prägen die Zusammenarbeit.

Beteiligte Institutionen im Detail

Stadt Wien Kindergarten Andersengasse, Kinder in Wien – Kindergärten Oswaldgasse, Am Kabelwerk, Gertrude Wondrack Platz und der Betriebskindergarten Boeringer Ingelheim

Volksschulen Johann-Hoffmann-Platz und Rothenburgstraße, Mittelschule Johann Hoffmann Platz, Gymnasium und Realgymnasium 12 Rosasgasse

SC Wiener Viktoria, Theater WerkX, Betreutes Wohnen Kabelwerk, Pensionist*innenklub des KWP, Stadt Wien Bücherei Am Schöpfwerk und Volkshochschule Meidling

It takes a Grätzl to raise a child

Seit 2017 implementiert die Stadt Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien ein stadtteilbezogenes Bildungsmanagement in gewachsenen Stadtteilen. Herzstück sind die Bildungsgrätzl: dauerhafte, in einem Stadtteil verankerte Kooperationen von Schulen und Kindergärten mit außerschulischen Einrichtungen aus den Bereichen (Erwachsenen-) Bildung, Jugend- und Sozialarbeit, Sport, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit.

In den mittlerweile 20 aktiven Wiener Bildungsgrätzln arbeiten Schulen, Kindergärten, Erwachsenenbildung, Jugend- und Sozialarbeit mit lokalen Vereinen und Initiativen zusammen. Sie sorgen für ein vielseitiges Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im unmittelbaren Lebensraum der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Stadt Wien unterstützt die Bildungsgrätzl seit heuer mit einer angepassten Förderschiene sowie mit Beratung und Begleitung hinsichtlich Gründung, Konzeptentwicklung und Erfahrungsaustausch.

Eine Übersicht aller aktiven Bildungsgrätzl mit den jeweiligen Schwerpunkten und beteiligten Einrichtungen sowie den Kontakt zur Projektleitung Bildungsgrätzl finden Sie auf www.wien.gv.at/bildung/schulen/bildungsgraetzl.

