Datatonic gewinnt den „Google Cloud Specialization Partner of the Year Award" für maschinelles Lernen

London (ots/PRNewswire) - Datatonic, ein führendes Unternehmen für Daten- und KI-Beratung in der Google Cloud, gab heute bekannt, dass es die Auszeichnung „Google Cloud Specialization Partner of the Year 2021" für maschinelles Lernen erhalten hat.

Datatonic wurde für seine Leistungen im Google Cloud-Ökosystem gewürdigt, mit denen das Unternehmen gemeinsamen Kunden hilft, ihre Machine Learning (ML)-Fähigkeiten mit Machine Learning Operations (MLOps) zu skalieren und mit transformativen ML-Lösungen geschäftliche Auswirkungen zu erzielen.

Datatonic hat kontinuierlich in die Erweiterung seiner MLOps-Expertise investiert, von der Definition, wie „gutes" MLOps aussieht, bis hin zur Unterstützung von Kunden, ihre ML-Workloads schneller, skalierbarer und effizienter zu machen. In nur einem Jahr haben sie leistungsstarke MLOps-Plattformen für globale Kunden aus der Telekommunikationsbranche aufgebaut, sowie Medien und e-Commerce entwickelt, die es ihnen ermöglichen, bewährte MLOps-Verfahren nahtlos in ihren Teams zu nutzen.

Das kürzlich veröffentlichte Open-Source MLOps Turbo Templatesdie gemeinsam mit dem Vertex AI Pipelines-Produktteam von Google Cloud entwickelt wurden, zeigen die Erfahrung von Datatonic bei der Implementierung von MLOps-Lösungen und die technische Exzellenz von Google Cloud, um Teams zu helfen, noch schneller mit MLOps zu beginnen.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung durch unsere Partner bei Google Cloud. Es ist erstaunlich zu sehen, wie unser Team an der Spitze der Spitzentechnologie mit Google Cloud und MLOps immer stärker wird. Wir sind stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Google Cloud kontinuierliche Verbesserungen am Tech-Stack voranzutreiben und die Wirkung und Skalierbarkeit bei unseren Kunden voranzutreiben, von der Steigerung des ROI bei Daten- und KI-Ausgaben bis hin zur Erschließung neuer Einnahmequellen." - Louis Decuypere - Geschäftsführer, Datatonic

„Google Cloud-Spezialisierungen sind eine Anerkennung für herausragende Leistungen von Partnern und nachweisliche Kundenerfolge in einem bestimmten Produktbereich oder einer bestimmten Branche", so Nina Harding, Global Chief, Partner Programs and Strategy, Google Cloud. „Wir sind stolz darauf, Datatonic aufgrund ihres zertifizierten, wiederholbaren Kundenerfolgs und ihrer starken technischen Fähigkeiten als Spezialisierungspartner des Jahres für maschinelles Lernen auszuzeichnen."

Datatonic ist ein Datenberatungsunternehmen, das es Unternehmen ermöglicht, mit Hilfe von Modern Data Stack und MLOps bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die Dienstleistungen des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, ihr Kundenverständnis zu vertiefen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und die betriebliche Effizienz zu steigern, indem sie Cloud-native Datengrundlagen aufbauen und hochwirksame Analyse- und Machine-Learning-Anwendungen beschleunigen.

