Tag des Windes: Windkraft Simonsfeld unterstützt 3-Punkte-Plan für Energiewende und gegen Klimakrise

Ernstbrunn (OTS) - „Wir nehmen den heutigen 15. Juni, den Internationalen Tag des Windes, zum Anlass, auf die unverzichtbare Rolle der Erneuerbaren Energien im Kampf gegen die Klimakrise hinzuweisen“, so Markus Winter CTO Windkraft Simonsfeld. Alexander Hochauer, CFO, ergänzt: „Nicht zu handeln ist keine Option mehr. Gemeinsam, in einem Schulterschluss zwischen Bevölkerung, Politik, Wirtschaft und Betreibern müssen jetzt die Aktivitäten für die Energiewende beschleunigt werden.“

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler präsentierte diese Woche Vorschläge zur Beschleunigung von Erneuerbaren-Projekten, beim Austrian World Summit forderten Arnold Schwarzenegger und Alexander Van der Bellen „das Unmögliche möglich zu machen“ angesichts der „existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel. Jetzt geht es darum, all diesen Worten auch Taten folgen zu lassen.“

Die Windkraft Simonsfeld unterstützt das präsentierte 3-Punkte-Programm der Klimaschutzministerin, zielt doch der geplante „Fast Track“ für Erneuerbaren Projekte auf eine der größten Herausforderungen der Branche ab: die lange Verfahrensdauer. Auch das Ziel, die Energiewende zu einem besonders hohen öffentlichen Interesse zu machen, ist ein Anliegen, das das Unternehmen schon lange verfolgt. Winter: „Ein klarer Plan, der hier präsentiert wurde. Jetzt müssen dieser Ankündigung noch konkrete Maßnahmen und die Umsetzung dieser folgen. Laufende Verfahren dürfen dadurch jedoch nicht verzögert werden.“

Energiewende-Beschleunigung durch Dialog

Die Windkraft Simonsfeld steht seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren für Bürger*inne n-Beteiligung, Dialog und Kommunikation auf Augenhöhe. Nur so können entsprechend der Philosophie des Unternehmens alle Stakeholder – von Beteiligten über Partner*innen bis hin zu Kritiker*innen – mit ins Boot geholt werden. „Diese Dialog-Orientierung macht uns aus, wir sind davon überzeugt: es geht nur gemeinsam“, betont Hochauer anlässlich des Tages des Windes. „Wir wollten von Beginn an ein Teil der Lösung sein, um mit erneuerbarer, sauberer regionaler Energie der Klimakrise entgegenzuwirken, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden und eine lebenswerte Welt für nachfolgende Generationen zu erhalten“, unterstreicht Winter. „Ein Ziel, das auch am Tag des Windes 2022 nichts an Aktualität eingebüßt hat, ganz im Gegenteil, es ist aktueller denn je.“

Über die Windkraft Simonsfeld AG:

Die Windkraft Simonsfeld betreibt 88 Windenergieanlagen in Österreich und 2 in Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei. Das Unternehmen mit Firmensitz im niederösterreichischen Ernstbrunn produziert den jährlichen Strombedarf von 158.000 Haushalten und beschäftigt über 80 Mitarbeiter*innen. Mit rund 3.700 Beteiligten – an Aktien und Anleihen – ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. Weitere Informationen: www.wksimonsfeld.at

