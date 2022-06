ORF NÖ – Stabilität und Verlässlichkeit in unsicheren Zeiten

Der ORF Niederösterreich lud zur ersten Sommerlounge mit mehr als 300 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Kultur und Gesellschaft.

St. Pölten (OTS) - Regionalität ist eine der Stärken des ORF mit seinen Landesstudios. Wer wissen will, was in seiner unmittelbaren Heimatregion passiert, greift auf das Programmangebot der neun Landesstudios zurück. Etwa auf die täglichen Radiosendungen im Mix mit Information und Unterhaltung, den abendlichen Fixpunkt im TV um 19 Uhr bei „Bundesland heute“ oder tagsüber jederzeit auch mit dem Onlineangebot der ORF Landesstudios. Der ORF Niederösterreich hat am Dienstag zur ersten Sommerlounge geladen. Vor mehr als 300 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Kultur und Gesellschaft wurde dabei auf die Bedeutung des ORF NÖ als verlässliche, qualitative und regionale Informationsquelle verwiesen.

Zwischen einer halben und einer Million Menschen erreicht der ORF Niederösterreich mit seinen Programmen täglich, sagt ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler und definiert die Rolle des öffentlich-rechtlichen und regionalen Studios: „Stabilität und Verlässlichkeit in unsicheren Zeiten, gepaart mit einer Offenheit für Neues und das immer in direktem Kontakt mit den Menschen in diesem Land.“ Der ORF wäre ohne die Landesstudios nicht denkbar, sagt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Das ist schon die Säule, in neun Bundesländern verwurzelt sozusagen, das den Erfolg des ORF insgesamt ausmacht.“ Die Menschen würden Sicherheit und Orientierung brauchen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Und die finden Sie in der eigenen Region, in ihrem eigenen Heimatland und deswegen sind auch die Nachrichten aus dem eigenen Heimatland so wichtig.“

Genützt wurde die erste Sommerlounge auch um den früheren Landesdirektor Norbert Gollinger, der mit Jahreswechsel an Robert Ziegler übergeben hat, für seine langjährige Tätigkeit zu danken. Extra für die erste Sommerlounge formierte sich auch eine Band des ORF NÖ. Sie begleitete den Abend ebenso wie Monika Ballwein und ihre Band. Informiert wurde auch über demnächst geplante Schwerpunkte des ORF Niederösterreich – von der Sommertour mit Rudi Roubinek und Kati Bellowitsch, dem Schwerpunkt zu 100 Jahre Niederösterreich bis zu einem Tag der offenen Tür im Herbst.

