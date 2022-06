Handelsverband & Trending Topics präsentieren AUSTRIAN RETAIL STARTUP REPORT 2022

Report bildet gesamtes österreichisches Retail Startup Ökosystem mit den führenden 124 Startups des Landes ab. Heuer besonders im Fokus: Regionalität & Nachhaltigkeit.

Wien (OTS) - Die zweite Ausgabe des AUSTRIAN RETAIL STARTUP REPORT ist da. Der umfassende Report von Handelsverband und Trending Topics verschafft den führenden Startups, Unternehmen und Stakeholdern aus dem heimischen Retail-Bereich eine Bühne.

"Rund ein Zehntel aller Unternehmensgründungen in Österreich lässt sich dem Retail-Bereich zuordnen. Mit dem Retail Startup Report 2022 möchten wir als Bindeglied zwischen innovationsgetriebenen Händlern und jenen Startups agieren, die mit ihren Ideen der heimischen Wirtschaft Wettbewerbsvorteile verschaffen. Gemeinsam können wir die multiplen Krisen unserer Zeit – Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und Klimakrise – überwinden und neue Landebahnen in die Zukunft bauen", erklärt Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will.

3 Themenschwerpunkte. 29 Kennzahlen. 124 Startups.

Thematisch im Fokus: Die drei Bereiche "Retail & Logistik", "Payment & Loyalty" und "E-Commerce & Cybersecurity" sowie die Megatrends Regionalität und Nachhaltigkeit. Auf 52 Seiten listet und kategorisiert Trending Topics 124 der relevantesten Retail-Startups und Stakeholder des Landes und präsentiert die 29 wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Branchen. Zu Wort kommen überdies Gründer:innen und Expert:innen wie Petra Dobrocka von bird über die Konkurrenz zu Amazon oder der stellvertretende Direktor des Bundeskriminalamts Manuel Scherscher, der Einblick in die neuesten Studien zum Thema Cybersecurity gibt.

Die Startups refurbed und Grover sprechen über eine zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft, außerdem erklärt Theresa Imrevon markta, wie wir künftig regional und nachhaltig wirtschaften könnten. Lisa Ittner von vibe moves you erklärt, wieso es nicht mehr notwendig ist, ein Auto zu kaufen oder zu leasen - Stichwort Abo-Modelle. Für alle, die noch am Anfang stehen, haben Trending Topigs und der Handelsverband wichtigsten Shop-Softwaresysteme miteinander verglichen. Und der Wiener Künstler Marcin Glod gibt zu guter Letzt einen Einblick in das Metaverse und die digitalen Galerien der Zukunft.

Startups als Rettungsanker in der Krise?

"Der Handel hat einige schwierige Monate hinter sich, auf die Pandemie folgte der Krieg. Vieles funktioniert nicht wie gewohnt, Produktionen stehen still, Inflationsraten erreichen neue Höhen und die Preise steigen. Die Gefährlichkeit der Situation ist nicht zu unterschätzen, weshalb die enorme Abhängigkeit von Rohstoffen aus Russland mittel- bis langfristig keine Lösung mehr sein darf. Gleiches gilt für viele Importgüter, vor allem für jene, bei denen wir wissen, dass sie weder sauber noch nachhaltig noch sozial produziert wurden. Die Zeit, auf Herkunft, Tierwohl und Nachhaltigkeit einfach nicht zu achten, ist definitiv vorbei", meint Chefredakteur Oliver Janko. "Umso wichtiger sind verschiedene Ansätze in Richtung ökosoziale Zukunft, die wir allesamt im neuen Retail Startup Report 2022 beleuchten."

"Der Handel steht wie kaum eine andere Branche vor der Herausforderung, alte Geschäftsmodelle zu transformieren und sich neu zu erfinden. Glücklicherweise haben wir eine fantastische Gründerszene, die in der Lage ist, diesen Innovationsdurst zu stillen. Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie flexibel Startups auf neue Anforderungen reagieren konnten. Das digitale Denken unserer Retail Startups macht viele Handelsbetriebe zukunftsfit", ist Rainer Will überzeugt.

Print & Online verfügbar

Der Retail Startup Report 2022 ist HIER kostenlos als Download erhältlich, liegt in allen relevanten Coworking-Hubs in Wien und Umgebung sowie beim eCommerce Day (22. Juni), Tech Day (17. November) und der European Retail Startup Night (13. Oktober) aus und wird gemeinsam mit dem Handelsverband-Magazin "retail" auch an sämtliche Abonnent:innen verschickt.

Die Crème de la Crème der österreichischen Retail Startups ist beim Handelsverband assoziiert. Alle Gründer:innen sind eingeladen, Startup-Partner des Handelsverbandes zu werden. Mehr dazu auf www.handelsverband.at/startups

