Einladung: Klimakrise und Katastrophenschutz – Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen

Bundes-Monitoringausschuss und Kärtner Monitoringausschuss laden am 21. Juni zur Öffentlichen Sitzung ein

Wien (OTS) - Mehr als 80 Prozent der weltweiten Katastrophen in den vergangenen 20 Jahren sind auf den Klimawandel zurückzuführen. Dabei wirken sich Unwetterkatastrophen oder Pandemien auf Menschen mit Behinderungen besonders aus: Letztes Jahr kamen in einer Wohneinrichtung in Deutschland zwölf Bewohner*innen bei einer Flutwelle ums Leben, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert wurden. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflichtet Österreich dazu, in Gefahrensituationen Schutz und Sicherheit zu gewährleisten. Dennoch werden heute noch Krisenstäbe ohne Expert*innen in eigener Sache ins Leben gerufen und auch viele Evakuierungspläne klammern Menschen mit Behinderungen gänzlich aus.

Vier Expert*innen aus den Bereichen Menschenrechten und Klima-Aktivismus erörtern aktuelle Problemlagen und zeigen auf, warum dieses Thema brisanter denn je ist. Im Anschluss an die Vorträge folgt eine Podiumsdiskussion.

Für Pressevertreter*innen gibt es außerdem die Möglichkeit Fragen zu stellen und Interviews mit den Expert*innen zu führen. Kontaktieren Sie uns dafür gerne im Vorfeld.

Zusammenfassung:

21. Juni 2022

13.00-17.00

im Casineum Velden

Am Corso 17

9220 Velden am Wörthersee

oder online.

Barrierefreiheit:

ÖGS-Dolmetschung

Schriftdolmetschung

Bildnerische Zusammenfassung in Einfacher Sprache

Induktionsschleife

Das Programm und weiterführende Informationen erhalten Sie hier.

Anmeldung unter buero@monitoringausschuss.at erbeten.

Was ist der Monitoringausschuss?

Der Bundes-Monitoringausschuss ist ein unabhängiges Organ, dass die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich überwacht und überprüft. Der Kärntner Monitoringausschuss ist für das Bundesland Kärnten zuständig.

Mehr Informationen finden sie unter: www.monitoringausschuss.at

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Unabhängigen Monitoringausschusses

Hannah Wahl

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

hannah.wahl @ monitoringausschuss.at

Telefon: +43 1 295 43 43 42

Mobil: +43 670 55 400 77