ZackZack: Thomas Walach verlässt Zack Media GmbH

Gründungsmitglied auf Jubiläumsfeier gebührend verabschiedet

Wien (OTS) - Thomas Walach und die Zack Media GmbH gehen in Zukunft getrennte Wege. Der langjährige Chefredakteur von ZackZack war zuletzt als Geschäftsführer tätig. Die Zack Media GmbH bedankt sich bei Thomas Walach für die herausragenden Leistungen und sein Engagement.

Auf der „3 Jahre ZackZack“-Jubiläumsfeier am Dienstag (12.06.) wurde er vor ZackZack-Club-Mitgliedern und Unterstützer*innen verabschiedet. Thomas Walach ist Gründungsmitglied von ZackZack und der Zack Media GmbH. Seine Arbeit als Chefredakteur setzte neue Maßstäbe beim Aufbau eines erfolgreichen und einflussreichen Mediums.

„Drei Jahre ZackZack – das gibt es vor allem auch wegen Thomas Walach. Er hat einen riesigen Anteil daran, dass wir so weit gekommen sind. Der Aufbau dieser exzellenten Redaktion ist ihm zu verdanken. Für die Zukunft wünschen wir unserem Weggefährten alles erdenklich Gute“, so Herausgeber Peter Pilz.

Auf der Jubiläumsfeier ließ Thomas Walach seine Zeit bei ZackZack Revue passieren. In einem Abschiedskommentar schrieb er am Mittwoch: „Ich war Geburtshelfer dieses Mediums, stand an seiner Wiege, habe ihm bei den ersten Schritten geholfen. Ich habe die Menschen an Bord geholt, die heute für ZackZack arbeiten und gemeinsam haben wir einen besonderen journalistischen Stil und Ethos entwickelt, der hoffentlich eine lange erfolgreiche Zukunft vor sich hat“, so Walach zum Abschied. Jetzt sucht er eine neue Herausforderung.

„Eine Ära bei ZackZack geht zu Ende. Thomas Walachs Medienverständnis ist herausragend, seine didaktischen Fähigkeiten ermöglichten es, innerhalb kürzester Zeit zu einem relevanten Player am Medienmarkt zu werden. Es geht ein Kollege, aber es bleibt ein Freund“, sagt Chefredakteur Benjamin Weiser.

Die Website www.zackzack.at besuchen im Schnitt etwa 500.000 Unique User monatlich. Regelmäßig werden Berichte in nationalen und auch internationalen Medien zitiert. Die Berichterstattung zum Ibiza/Casinos-Komplex trug und trägt maßgeblich zur Aufdeckung mutmaßlicher Korruption bei.

Hier geht's zum Kommentar von Thomas Walach.



