Kultursommer Wien 2022: Rund 600 Acts sorgen für ein fulminantes Programm

Vom 1. Juli bis 14. August - Eröffnungskonzert: Prater-Picknick mit den Wiener Symphonikern

Wien (OTS) - Großartige Künstler:innen machen das Open-Air-Festival von 1. Juli bis 14. August zu einem Fest für alle. Mit rund 600 Acts sind vielfältige Darbietungen garantiert und ein ereignisreicher Sommer gesichert. Das Künstlerische Board hatte die herausfordernde Aufgabe, aus über 2000 Einreichungen auszuwählen, wer auf den Kultursommer-Bühnen auftritt. Erste Programmempfehlungen aus allen Genres gibt’s auf unserer Presseseite (www.kultursommer.wien/presse). Das vollständige Programm finden Sie auch auf der Website: www.kultursommer.wien

Bürgermeister Michael Ludwig freut sich, dass der Kultursommer Wien die Stadt zum dritten Mal zu einer großen Bühne macht: „Als Ort der Inspiration und des Austauschs ist das Open-Air-Festival mittlerweile nicht mehr aus dem Stadtprogramm wegzudenken. Die großartigen und vielfältigen Beiträge der Künstler:innen werden bunt gemischt an Orten präsentiert, die nicht wie sonst oft üblich im Zentrum liegen. Beim Kultursommer Wien kommen nicht die Menschen zur Kultur, sondern die Kultur zu den Menschen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, alle Wiener:innen zu diesem kostenlosen Kulturangebot einzuladen.“



Auch für Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler ist das Open-Air-Festival nicht mehr wegzudenken: „Der Kultursommer Wien ist ein kulturelles Leuchtturmprojekt. Als sozialer Ort, an dem Menschen oftmals die erste Begegnung mit Künstler:innen und bisher unbekannten kulturellen Schätzen der Stadt erleben, ist seine gesellschaftliche Relevanz nicht hoch genug einzuschätzen.“



Spielformate

Als kultureller Nahversorger der Stadt findet der Kultursommer Wien an 37 Standorten verteilt über ganz Wien statt. Von 7. Juli bis 14. August jeweils donnerstags bis sonntags präsentiert das Open-Air-Festival auf zehn Bühnen ein vielfältiges Programm. Zusätzlich gibt es Spezialprogramme wie das Eröffnungskonzert, den Chor- und Blasmusikabend, die Gartenkonzerte in Pensionistenhäusern und das Familienprogramm.

Eröffnungskonzert: Prater-Picknick der Wiener Symphoniker

Freitag, 1. Juli 2022, 19:00 Uhr, Kaiserwiese

Die Kaiserwiese im Prater wird zum Schauplatz des ersten Prater-Picknicks der Wiener Symphoniker. Das Orchester lädt zum Open-Air-Konzert vor der spektakulären Kulisse des Wiener Riesenrades. Rund 5000 Besucher:innen sind eingeladen, ihren Picknickkorb zu packen und das Eröffnungskonzert zu genießen. Unter der musikalischen Leitung von Dirk Kaftan geben Sopranistin Nikola Hillebrand und Bariton Daniel Schmutzhard eine musikalische Hommage an Wien und den Prater zum Besten. Marco Michael Wanda, Leadsänger der Indie-Popband Wanda, singt u.a. „Ein letztes Wienerlied“ gemeinsam mit Daniel Schmutzhard. Die Pop-Sängerinnen Lisa Pac, Allegra Tinnefeld interpretieren ihre Songs auf der Kaiserwiese – zusammen mit den Wiener Symphonikern und ihren Vätern, die als Musiker im Orchester engagiert sind. ORF 2 sendet das Prater-Picknick live zeitversetzt am 1. Juli 2022 um 20:15 Uhr.

Blasmusikabend: Rhythmen, die bewegen

Samstag, 16. Juli, 18:30 Uhr, Rathausplatz

Mit langem Atem sorgen die Blasmusiker:innen für einen kurzweiligen Abend, bei dem stilistische Grenzen niedergerissen werden. Die Band Brassbeat, Musikvereine aus St. Georg Kagran und Leopoldau, die Blasmusik Don Bosco Neuerdberg sowie die Post und Telekom Musik Wien beweisen, dass Blasmusik mitreißende Rhythmen schafft. Eine Kooperation mit stadt wien marketing im Rahmen des 32. Film Festival.

Chorabend: Vielstimmigkeit am Rathausplatz

Sonntag, 17. Juli, 18:30 Uhr, Rathausplatz

Von modernem Pop, über Gospel und A-cappella-Gesang bis hin zu stimmgewaltigen Hymnen wird beim Chorabend kein Wunsch offen gelassen. Für das vielstimmige Programm sind der Popchor Wien, das GOSPEL project, das Vokalensemble Soundbar und die A-capella-Gruppe Bandwich verantwortlich. Eine Kooperation mit stadt wien marketing im Rahmen des 32. Film Festival.

Kinder- und Familienprogramm

Zwischen Donnerstag und Sonntag wird an jeweils einigen Bühnen an Vormittagen Programm für junges Publikum gezeigt, zu dem Kinder und Familien herzlich eingeladen sind. Alle Spieltage finden sich im Programm. Neben Musikformaten werden auch Produktionen aus den verschiedenen Genres gezeigt, welche vielfältige Themen verhandeln, die für die jungen Generationen relevant sind und auch Erwachsenen neue Perspektiven eröffnen können. (www.kultursommer.wien/kinderprogramm)

Kulturvermittlung: Kultur(sommer Wien) für alle

Ziel der Kulturvermittlung ist es, das kostenlose Programm des Kultursommer Wien für alle Menschen zugänglich zu machen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, geht das Vermittlungsteam in die einzelnen Bezirke und arbeitet mit unterschiedlichen Initiativen. Im Fokus stehen Mehrsprachigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion. Die Vermittlungs- und Begegnungsformate entstehen rund um die Bühnenstandorte in Verbindung mit den verschiedenen Genres. Details zum Vermittlungsangebot gibt’s unter: www.kultursommer.wien/kulturvermittlung

Neue Spielorte 2022

Um die Stadt noch flächendeckender zu bespielen, sind in diesem Jahr neue Bühnenstandorte in Favoriten, Brigittenau und Liesing hinzugekommen. So wird Wien seinem Ruf als Kulturhauptstadt in allen Teilen der Stadt gerecht.

Wasserturm Favoriten, 10. Bezirk

Am Wasserspielplatz beim Wasserturm Favoriten dreht sich alles um das Wiener Wasser – bekanntlich ja das beste der Welt. Der imposante Wasserturm wurde in den Jahren 1898/99 errichtet und versorgte anno dazumal den 10. und 12. Bezirk mit Trinkwasser. Mittlerweile kann man dort wöchentlich wechselnde Kunstausstellungen besichtigen. Der riesige Wasserspielplatz macht die Bühne zu einem attraktiven Ausflugsziel für die ganze Familie.

Mortarapark, 20. Bezirk

Der Mortarapark im Herzen der Brigittenau ist das Vorbildmodell eines Grätzelparks: Hier kommen unter schattenspendenden Bäumen junge und alte Nachbar:innen zusammen – um das Wetter zu genießen, zu plaudern und gemeinsam zu spielen. Es gibt hier nämlich von Fußballkäfig über Basketballplatz bis zu Tischtennisplatten und Spielplätzen alles, um sich ordentlich auszutoben.

Meischlgasse, ASK Erlaa, 23. Bezirk

Wo sonst Ballkünstler:innen das Grün dominieren, ist das Publikum im Sommer dazu eingeladen, in die gemütlichen Kultursommer-Liegestühle zu fläzen oder das Tanzbein zu schwingen und dabei in jedem Fall Kultur zu genießen. Ganz pausieren die Sportler:innen auch abseits der Saison nicht: Auf seiner gemütlichen Terrasse verkauft der Verein Snacks und Getränke. An manchen Abenden wird gegrillt!

Weiterführende Informationen zu den Bühnenstandorten und zum Programm gibt’s unter www.kultursommer.wien. Auf unserer Presseseite (www.kultursommer.wien/presse) finden Sie laufend aktualisiertes Informationsmaterial und Pressefotos.

