#WirsindFH: FH des BFI Wien feiert 25-jähriges Bestehen

Gemeinsam mit ihren Mitarbeiter:innen und Wegbegleiter:innen feierte die Hochschule ihr 25-jähriges Jubiläum, blickte auf viele erfolgreiche Jahre zurück und stieß auf Zukünftiges an.

Wien (OTS) - Anfang Juni feierte die FH des BFI Wien ihr 25-jähriges Jubiläum. Im Zuge der Feierlichkeiten im Adolf-Czettel-Bildungszentrum, welche coronabedingt um ein Jahr verschoben werden mussten, wurde gemeinsam mit rund 200 Gäst:innen aus Hochschulsektor, Politik und Wirtschaft unter dem Motto #WirsindFH angestoßen.

„Mit dem Motto #WirsindFH wollen wir diejenigen Menschen in den Mittelpunkt stellen, die unsere Hochschule ausmachen. Ohne das Mitwirken unserer vielen unterschiedlichen Wegbegleiter:innen stünde die Fachhochschule des BFI Wien heute nicht da, wo sie ist: fest verankert am Standort Wien und im Hochschulsektor sowie international anerkannt als eine der führenden Hochschulen für Wirtschaft, Management und Finance. Darauf sind wir sehr stolz und möchten uns bei unseren Mitarbeiter:innen, Lehrenden, Studierenden, Absolvent:innen, Erhalter:innen sowie Partner:innen aus Politik und Wirtschaft ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken und versichern euch: wir gehen mutig in die nächsten 250 Jahre“, so Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

Grund zu feiern: 25 Jahre FH des BFI Wien

Im Anschluss an die Eröffnungsreden von Eva Schiessl-Foggensteiner (FH des BFI Wien) und Renate Anderl (AK) fanden im Rahmen des Festakts im Veranstaltungsaal zwei Paneldiskussionen statt, die von Karin Bauer (Der Standard) moderiert wurden: Dabei tauschten sich Franz-Josef Lackinger (BFI Wien), Ilkim Erdost (AK Wien), Willi Mernyi (ÖGB), Andreas Breinbauer (FH des BFI Wien), Johannes Braith (Storebox), Petra Postl (Erste Bank und Sparkasse) und Peter Wieser (Stadt Wien) über die Wichtigkeit der Durchlässigkeit des Bildungssystems und des lebenslangen Lernens aus sowie die Bedeutung der angewandten FH-Forschung als Impulsgeber für Wirtschaft und Verwaltung.

Begrüßt werden konnten unter anderen zudem die Präsidentin der FHK, Ulrike Prommer, die Vizepräsidentin der AQ Austria, Eva Werner, in Vertretung des Herrn Bundesministers Polaschek, der eine Jubiläums-Grußbotschaft entsandte, aus dem BMBWF Wilhelm Brandstätter, der ehemalige Geschäftsführer und ehemalige FHK Präsident Helmut Holzinger sowie zahlreiche Vertreter:innen aus Hochschulen, der Österreichischen Hochschüler:innenschaft, Kooperationspartner:innen und Unternehmen.

„Die FH des BFI Wien kann mit Stolz auf ihre seit 1996 andauernde Erfolgsgeschichte zurückblicken: Seit 25 Jahren stehen wir für Chancengleichheit sowie lebenslanges Lernen und haben es geschafft, uns als innovative und verlässliche Bildungspartnerin für Unternehmen, Organisationen und bildungshungrige Menschen zu etablieren. Unsere mehr als 7.000 Absolvent:innen, die in Österreich wie international als verantwortungsvolle Fach- und Führungskräfte erfolgreich tätig sind, sind unsere Visitenkarte, auf die wir zu Recht stolz sein können.“, erklärt Andreas Breinbauer, Rektor der FH des BFI Wien.

„25 Jahre setzt die FH des BFI Wien nun schon Maßstäbe. Und das nicht zum akademischen Selbstzweck, sondern um den Alumni im besten Sinn der Berufsförderung erfolgreiche Karrieren zu ermöglichen: Über 7.000 Absolvent:innen aus der ganzen Welt führen die FH des BFI Wien mit Stolz im Lebenslauf. Und jährlich kommen mehr dazu. Ein schöneres Zeugnis kann man allen an dieser Erfolgsgeschichte mitwirkenden Personen gar nicht ausstellen“, gratuliert Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien.

Am Ende des Festakts begeisterte Science Buster Martin Puntigam mit einer Keynote zum Thema Wissenschaftskommunikation das Publikum. Im Anschluss lud die FH zu einem sommerlichen Buffet und kühlen Drinks auf die Terrasse des Bildungszentrums, um gemeinsam mit ihren wichtigsten Wegbegleiter:innen Erreichtes zu feiern und auf Zukünftiges anzustoßen.

Die zum 25-Jahr-Jubiläum erstellte Festschrift, die unter dem Motto #WirsindFH einen Rückblick, eine Standortbestimmung und einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen beinhaltet, stellt die Menschen hinter dem Erfolg der FH in den Mittelpunkt und ist hier online abrufbar.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Fachhochschule des BFI Wien wurde 1996 gegründet. Seitdem hat sich vieles getan: Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mittlerweile mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau. Seit 2017 ist die Hochschule Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN. 2022 erhielt die FH als erste Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education“.

