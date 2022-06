ÖVP-Hietzing: Johanna Sperker zur neuen Bezirksparteiobfrau gewählt

Staffelübergabe im 13. Bezirk VP-Mahrer gratuliert Johanna Sperker

Wien (OTS) - Beim gestrigen Bezirksparteitag der Volkspartei Hietzing wurde Johanna Sperker zur neuen Bezirksparteiobfrau gewählt. Die gebürtige Hietzingerin übernimmt ihre neue Funktion von Bundeskanzler Karl Nehammer, der bisher als Bezirksparteiobmann im 13. Bezirk im Einsatz war.

„Ich freue mich sehr über die breite Zustimmung! Gemeinsam mit unserem Team, Bezirksvorsteherin Silke Kobald und den Bezirksrätinnen und Bezirksräten wollen wir als stärkste Fraktion im Bezirk die besondere Lebensqualität in Hietzing erhalten und weiter ausbauen! Ich möchte auch allen Unterstützerinnen und Unterstützern der ÖVP Hietzing danken und blicke mit Freude auf die kommenden Herausforderungen“, so Sperker, die den Fokus auf wesentliche Themen im Bezirk, wie etwa eine Umplanung des Verbindungsbahnprojekts im Sinne der Hietzingerinnen und Hietzinger, den Erhalt von Grünflächen und den Ortsbildschutz legt.

„Ich gratuliere Johanna Sperker ganz herzlich zu ihrer Wahl! Die Volkspartei ist in Hietzing die stärkste Kraft im Bezirk, was sich in den starken Wahlergebnissen widerspiegelt und hat mit Johanna Sperker eine Bezirksparteiobfrau, die sich mit vollem Elan um die Anliegen der Menschen im 13. Bezirk kümmern wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, gratuliert Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer und bedankt sich beim scheidenden Parteiobmann Karl Nehammer: „Karl Nehammer hat sich die vergangenen fünf Jahre mit hohem Engagement für die Menschen eingesetzt. Dafür danke ich ihm im Namen der Wiener Volkspartei!“

