Urwalderlebnis pur beim „Tag der Wildnis“ am 17. Juni 2022 in Lunz am See

LH-Stv. Pernkopf: „Urwald im Wildnisgebiet Dürrenstein ist ein absolutes Naturjuwel, das wir für alle Zeiten schützen wollen“

St.Pölten (OTS) - Das Haus der Wildnis in Lunz am See bringt das UNESCO Weltnaturerbe Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal mit modernster Museumstechnik einem breiten Publikum näher. Am 17. Juni 2022 gibt es die besondere Gelegenheit für Besucher aller Altersgruppen, das Haus und die einzigartigen Lebensräume des Wildnisgebietes bei einem spannenden Familientag zu entdecken. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf lädt zum Tag der Wildnis ein: „Der Urwald im Wildnisgebiet Dürrenstein ist ein absolutes Naturjuwel, das wir für alle Zeiten schützen wollen. Im Haus der Wildnis in Lunz am See wird das Wildnisgebiet, die geschützten Tier- und Pflanzenarten und das sensible Ökosystem für Jung und Alt erlebbar. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen sich so von unserem Urwald begeistern lassen und damit auch mehr Verständnis für unsere Natur und Heimat gewinnen können. Zudem ist das Haus der Wildnis ein absolutes Highlight der gesamten Region geworden, auf das wir sehr stolz sind.“

„Mit dem Haus der Wildnis ermöglichen wir den Menschen Einblicke in den sensiblen Lebensraum Urwald - dank modernster Technik auf ganz interaktive Weise. Wir freuen uns, der Region und ihren Gästen das Haus und das Gebiet am Tag der Wildnis mit einem vielfältigen Programm an Stationen, Führungen und Exkursionen näherzubringen“, so Ramona Schmidt, Leiterin des Hauses der Wildnis, von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf), die mehr als drei Viertel der Fläche in das Wildnisgebiet einbringen.

Spannende naturpädagogische Stationen laden die Besucher ein, die Natur auf besondere Art und Weise zu entdecken. Am Barfuß-Parkour, bei der Bastel-, Rätsel- und Malstation oder beim Zapfenzielschießen sind Erlebnis und Vergnügen garantiert. Eine Station mit kleinem Aquarium und Terrarium macht es möglich, verschiedenste Wasser- und Bodentiere mit Mikroskop und Becherlupe selbst zu entdecken. Bei der Wissensstation Greifvögel kann man schätzen, wie groß wohl ein Steinadler ist und Spannweiten, Silhouetten, Skelette und Knochen der verschiedenen Greifvogelarten vergleichen. Auch das WILD.LIVE! Mobil, die mobile Waldschule der Bundesforste, ist an diesem Tag vor Ort im Einsatz. Wissen zum Thema Wald wird hier auf spielerische Art und Weise vermittelt, Exponate zeigen dabei die Vielfalt der heimischen Fauna. Das Rahmenprogramm findet von 9 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt zum Familienfest ist frei.

Jeweils am Vormittag und Nachmittag (10.30 - 11.30 Uhr bzw. 14.30 -15.30 Uhr) finden Führungen durch die Ausstellung im Haus statt. Dank interaktiver Technik wie Augmented Reality mit VR-Brillen und 180-Grad-Kino taucht man dabei auf über 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche tief in den Urwald ein, ohne die sensible Tier-und Pflanzenwelt dieses einzigartigen Lebensraums zu stören. So kann man das Wildnisgebiet aus der Perspektive eines Habichtskauzes erleben und über das Wildnisgebiet fliegen oder mittels „Röntgen-Tablet“ in einen Baumstamm hineinblicken und den Urwald im 6D-Erlebnis selbst erfahren.

Auch spezielle Exkursionen in die Wildnis rund um das Haus werden an diesem Tag angeboten. Die Vormittags-Exkursion (9.00 - 13.00 Uhr) führt ins Hochmoor Leckermoos. Am Nachmittag wird eine Tour zum Eulenerlebnisweg im Steinbachtal angeboten (13.00 - 17.00 Uhr). Details und Anmeldemöglichkeiten auf der Website.

Alle Infos zum Tag der Wildnis am 17. Juni 2022 im Haus der Wildnis in Lunz am See gibt es unter www.haus-der-wildnis.at. Der Eintritt ist an diesem Tag ermäßigt. Die Teilnehmerzahl bei den drei- bis vierstündigen Exkursionen in die Wildnis, die zu reduzierten Preisen angeboten werden, sowie bei den Führungen durch das Haus ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen: Ramona Schmidt MSc, Leitung Haus der Wildnis, Tel. +43 664 819 7636, E-Mail: ramona.schmidt @ wildnisgebiet.at.

