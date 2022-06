Adani und TotalEnergies gründen größtes Ökosystem für grünen Wasserstoff der Welt

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) - Adani New Industries Ltd investiert 50 Mrd. USD in grünen Wasserstoff

Das umfangreichste Engagement für grünen Wasserstoff durch ein Unternehmen in Indien

Adani, Indiens am schnellsten wachsendes diversifiziertes Geschäftsportfolio, und der französische Energiegroßkonzern TotalEnergies sind eine neue Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam das weltweit größte Ökosystem für grünen Wasserstoff zu gründen. Im Rahmen dieser strategischen Allianz erwirbt TotalEnergies von Adani Enterprises Ltd (AEL) eine Minderheitsbeteiligung von 25 % an Adani New Industries Ltd (ANIL).

Die neue Partnerschaft, die umweltfreundlichen Wasserstoff in den Mittelpunkt stellt, soll die Energielandschaft sowohl in Indien als auch weltweit verändern. Sowohl Adani als auch TotalEnergies sind Vorreiter bei der Energiewende und der Einführung sauberer Energien. Diese gemeinsame Energieplattform stärkt die öffentlichen ESG-Verpflichtungen beider Unternehmen weiter.

Das Ziel von ANIL ist es, in den nächsten 10 Jahren über 50 Milliarden USD in grünen Wasserstoff und das damit verbundene Ökosystem zu investieren. In der Anfangsphase wird ANIL bis 2030 eine Produktionskapazität für grünen Wasserstoff von einer Million Tonnen pro Jahr entwickeln.

„Der strategische Wert der Partnerschaft zwischen Adani und TotalEnergies ist sowohl auf der Geschäftsebene als auch auf der Ebene der Ambitionen immens", so Gautam Adani, Vorsitzender der Adani Group. „Auf unserem Weg zum weltweit größten Anbieter von grünem Wasserstoff fügt die Partnerschaft mit TotalEnergies mehrere Dimensionen hinzu, unter anderem F&E, Marktreichweite und ein Verständnis für den Endverbraucher. So können wir die Marktnachfrage von Grund auf gestalten. Deshalb finde ich den weiteren Ausbau unserer Partnerschaft so wertvoll. Unser Vertrauen in unsere Fähigkeit, das günstigste Elektron der Welt zu produzieren, wird unsere Fähigkeit vorantreiben, auch den günstigsten grünen Wasserstoff der Welt zu produzieren. Diese Partnerschaft wird eine Reihe von interessanten Downstream-Pfaden eröffnen."

„Der Einstieg von TotalEnergies in ANIL ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Strategie für erneuerbaren und kohlenstoffarmen Wasserstoff, bei der wir nicht nur den in unseren europäischen Raffinerien verwendeten Wasserstoff bis 2030 dekarbonisieren, sondern auch Pionierarbeit bei der Massenproduktion von grünem Wasserstoff leisten, um die Nachfrage zu decken, denn der Markt wird bis Ende dieses Jahrzehnts an Fahrt gewinnen", betonte Patrick Pouyanné, Vorsitzender und CEO von TotalEnergies. „Wir freuen uns auch sehr über diese Vereinbarung, die unsere Allianz mit der Adani Group in Indien weiter stärkt und zur Aufwertung von Indiens reichlich vorhandenem Potenzial für kostengünstige erneuerbare Energien beiträgt. Diese zukünftige Produktionskapazität von einer Million Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr wird ein wichtiger Schritt sein, um den Anteil von TotalEnergies an neuen dekarbonisierten Molekülen wie Biokraftstoffen, Biogas, Wasserstoff und E-Fuels bis 2050 auf 25 % seiner Energieproduktion und seines Umsatzes zu erhöhen."

Diese Partnerschaft baut auf den außergewöhnlichen Synergien zwischen den beiden Plattformen auf. Während Adani seine fundierten Kenntnisse des indischen Marktes, seine schnellen Ausführungsfähigkeiten, seine operative Exzellenz und seine Kapitalmanagementphilosophie in die Partnerschaft einbringen wird, wird TotalEnergies sein umfassendes Verständnis des weltweiten und europäischen Marktes, Bonitätsverbesserung und Finanzstärke zur Senkung der Finanzierungskosten sowie Expertise in den zugrunde liegenden Technologien einbringen. Die einander ergänzenden Stärken der Partner werden ANIL dabei helfen, das größte grüne Wasserstoff-Ökosystem der Welt zu schaffen, das wiederum den Verbrauchern die niedrigsten Kosten für grünen Wasserstoff bieten und dazu beitragen wird, die weltweite Energiewende zu beschleunigen.

ANIL hat es sich zum Ziel gesetzt, der größte vollständig integrierte Anbieter von grünem Wasserstoff der Welt zu werden, mit einer Präsenz in der gesamten Wertschöpfungskette, von der Herstellung von Anlagen für erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff (Solarmodule, Windturbinen, Elektrolyseure usw.) über die großtechnische Erzeugung von grünem Wasserstoff bis hin zu nachgelagerten Anlagen, die grüne Wasserstoffderivate herstellen.

Mit dieser Investition in ANIL deckt die strategische Allianz zwischen dem Adani-Portfolio und TotalEnergies nun LNG-Terminals, das Gasversorgungsgeschäft, das Geschäft mit erneuerbaren Energien und die Produktion von grünem Wasserstoff ab. Die Partnerschaft hilft Indien bei seinem Bestreben, die Grundpfeiler der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit aufzubauen, indem es die Dekarbonisierung von Industrie, Stromerzeugung, Mobilität und Landwirtschaft vorantreibt, wodurch das Fortschreiten des Klimawandels abgeschwächt und die Energieunabhängigkeit sichergestellt wird.

