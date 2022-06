Sommerfest des Juristenverbandes im Palais Schönburg

Die europäische Juristenszene feiert bei strahlendem Sonnenschein

Wien (OTS) - Der Österreichische Juristenverband lud am 11. Juli 2022 zu seinem alljährlichen Sommerfest. Bei bestem Wetter veranstaltete der Jus - Thinktank eine Feier im mondänen Palais Schönburg. Wie jedes Jahr gab sich das Who-Is-Who der österreichischen Juristenszene ein Stelldichein. Der Präsident des Juristenverbandes, RA Dr. Alexander T. Scheuwimmer begrüßte wie jedes Jahr zahlreiche namhafte Juristinnen und Juristen aus dem In- und Ausland. Darunter waren heuer der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages, RA Dr. Rupert Wolff und der Präsident der Rechtsanwaltskammer Niederösterreich, RA Dr. Michael Schwarz. Da die Europäische Präsidentenkonferenz (EPK), die traditionell im Februar stattfindet, heuer so gelegt wurde, dass die Teilnehmer das Juristenverband-Sommerfestes besuchen können, fanden sich unter den zahlreichen internationalen Gästen auch viele Präsidenten ausländischer Rechtsanwaltskammern, u.a. die Präsidentin der Ukrainischen Anwaltskammer, Lidiya Izovitova und der Präsident der Belgischen Rechtsanwaltskammer, RA Peter Callens; weiters die Präsidentin des Verband Europäischer Rechtsanwaltskammern, Izabela Konopacka. Der Gastgeber des Abends freute sich über das überwältigende Feedback: "Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Mitgliedern und Partnern einen adäquaten Ersatz für den abgesagten Juristenball 2022 anbieten konnten." Aufgrund des überwältigenden Erfolgs ist geplant, in Zukunft sowohl den Juristenball wie auch das Sommerfest abzuhalten.

Rückfragen & Kontakt:

TAIYO Legal – Dr. Alexander T. Scheuwimmer Rechtsanwalts GmbH

z.Hd. Mizuki Kannari, MA

1010 Wien, Dominikanerbastei 21 / Top 22

office @ taiyolegal.at

www.taiyolegal.at

www.juristenverband.at