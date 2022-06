Einladung zum Pressegespräch "Geschäftsjahr 2021 & Ausblick 2022“

21. Juni 2022, 10.00 Uhr, Ricoh Österreich Unternehmenszentrale

Wien (OTS) -



Pressefrühstück mit Living Office Tour



Zwischen hybridem Arbeiten, Transformation und Wachstum: Ricoh

Österreich blickt trotz wirtschaftlicher Herausforderungen auf ein

sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück. In EMEA baut Ricoh

seine Kompetenz als digitales Dienstleistungsunternehmen weiter aus.

Im Rahmen des Pressegesprächs reflektiert Daniel Tschudi, seit April

neuer CEO für Österreich, die Erfolgsfaktoren des Finanzjahrs 2021,

die Bedürfnisse am Arbeitsplatz seit Pandemiebeginn sowie die Trends

zum Thema Arbeiten der Zukunft und präsentiert die Strategie für

2022.



Welche wichtigen Akquisitionen Ricoh getätigt hat, welche Services

2022 und darüber hinaus fokussiert werden und welche

unternehmenseigenen Tools und Lösungen mit dem Anspruch „Leading

Change at Work“ in der neu bezogenen Unternehmenszentrale zum

Einsatz kommen, erfahren Sie beim Pressefrühstück mit Living Office

Tour.



Ihre Gesprächspartner sind:

• Daniel Tschudi, CEO, Ricoh Österreich & Schweiz

• Christoph Hnup, Director Sales, Ricoh Österreich



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie um Zu- oder Absage

bis spätestens 20. Juni 2022 per E-Mail unter uleimbach @ ricoh.at

oder telefonisch +43 664 80464 2200.



Datum: 21.6.2022, um 10:00 Uhr



Ort:

Ricoh Unternehmenszentrale | THE ICON VIENNA | Turm 17, 13.

Stock

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 2–4, 1100 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Ricoh Austria GmbH

Ute Leimbach

Mobil: +43 664 80 464 2200

Email: uleimbach @ ricoh.at