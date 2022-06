Ybbsitz lädt wieder zum „Ferraculum“

Internationales Schmiedetreffen ab 17. Juni

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach dem 2020 in hybrider Form über die Bühne gegangenen „Ferraculum connected“ findet das biennal in Ybbsitz abgehaltene Internationale Schmiedetreffen heuer von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juni, wieder in gewohnter Präsenz statt. Bei diesem Schmiedefest treffen sich seit 1998 regelmäßig Schmiede aus Europa und Übersee zum Austausch, zum gemeinsamen Schmieden und zu einem Schmiedewettbewerb.

Eröffnet wird das „Ferraculum 2022“ am Freitag, 17. Juni, um 10 Uhr; im Anschluss daran erfolgt um 11 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „transformation“ mit Skulpturen und Metallplastiken des italienischen Metallkünstlers Roberto Giordani, der dann ab 15 Uhr im FeRRUM zum Thema „Wege und Positionen - Herkunft und künstlerisches Schaffen“ referieren wird. Ab 19 Uhr folgt der für Gäste offene Gemeinschaftsabend der Schmiede im Eybl Hammer samt anschließendem Rock-Event „FerROCKulum“.

Samstag, der 18. Juni, steht im Bereich Alter Marktbrunnen ganz im Zeichen der Schmiedepraxis und im Köhlereimuseum im Fahrngruber Hammer ganz im Zeichen der Schmiedetheorie: Von 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sind Interessierte zum Workshop „Metallurgie und Wärmebehandlung von Stahl“ mit Achim Wirtz und Stefan Krumböck eingeladen. Am Sonntag, 19. Juni, finden dann von 14 bis 17 Uhr am Marktplatz der Abschluss und die Prämierung bzw. Präsentation der Schmiedearbeiten statt. Schmiedevorführungen, ein Brechstangenschmieden, Glasarbeiten, Musik und Kulinarik ergänzen an allen drei Tagen das Programm.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm bei der Marktgemeinde Ybbsitz unter 07443/86601-14, e-mail seisenbacher @ ybbsitz.gv.at und www.ybbsitz.at bzw. www.schmieden-ybbsitz.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse