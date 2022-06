Schwule Podcaster laden Kurier-Chefredakteurin zum Gespräch ein

Die Podcaster "Warme Brüder" werden mit Martina Salomon’s Leitartikel über das Pride Month gar nicht warm.

Wien (OTS) - Die Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon attestiert in ihrem Leitartikel dem globalen Phänomen "Pride Month" einen kontraproduktiven Charakter. Sie unterstellt der LGBTIQ+ Community den Widerspruch Normalität anzustreben und gleichzeitig auffallen zu wollen.

Das sehen die zwei schwulen Aktivisten Gregor Schmidinger und Gerald Van der Hint naturgemäß anders und bitten Martina Salomon zu einer Diskussion. In einem Video der Podcaster heißt es: „Da wir selbst wenn möglich lieber mit als über andere sprechen, möchten wir Sie gerne zur nächsten Folge von Warme Brüder einladen.“ Bei einer Diskussion soll unter anderem in Erfahrung gebracht werden, welche Diskriminierungserfahrungen die Chefredakteurin zu der Ansicht gebracht haben, dass man diesen am besten mit Anpassung und Unauffälligkeit begegnet. Oder war es am Ende doch ganz anders gemeint?

Warme Brüder ist DER neue schwule Podcast aus Wien mit Gerald van der Hint und Gregor Schmidinger. Provokant.Persönlich. Politisch. Jeden zweiten Donnerstag neu. Auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf SoudCloud.

Rückfragen & Kontakt:

Gregor Schmidinger und Gerald Van der Hint

heygurl @ warmebros.at