Götze/Grüne: Entlastungspaket unterstützt auch die Wirtschaft

Bis zu 400 Millionen Euro Entlastung für kleine und mittlere Unternehmen

Wien (OTS) - Das Entlastungspaket der Regierung unterstützt auch Betriebe und Mitarbeiter:innen. „Kleine und mittlere Unternehmen erhalten bis zu 400 Millionen Euro Direktzuschüsse, damit sie die hohen Energiekosten stemmen können. Und mit weiteren rund 200 Millionen Euro senken wir die Stromkosten für Industriebetriebe, um ihren Umstieg von fossilen Energien auf Strom zu unterstützen. So sichern wir die Betriebe und die Arbeitsplätze ab“, sagt Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen.



„Als Wirtschaftssprecherin war es mir ein besonderes Anliegen, dass die Unternehmen bei den jetzigen Teuerungen nicht vergessen werden. Nach zwei Jahren Pandemie haben viele Wirtschaftstreibende ihre Reserven aufgebraucht. Sie benötigen unsere Unterstützung, um die Belastungen zu stemmen“, sagt Götze und hält fest: „Mit diesem Paket gelingt es uns, Betriebe und den Wirtschaftsstandort zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern.“



Darüber hinaus erhalten Unternehmen nun die Möglichkeit, jährlich bis zu 3.000 Euro Prämie an jede:n Mitarbeiter:in steuer- und abgabenfrei auszubezahlen. „Unternehmen können ihre Mitarbeitenden kostengünstiger und umfassender als bisher am Unternehmenserfolg beteiligen. Das steigert ihr Einkommen und gleichzeitig die Zufriedenheit und Loyalität zum Betrieb. Durch die Abgabenbefreiung fördern wir diese zeitgemäße Form der Führung“, betont Götze.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at