„Sommernachtskonzert“ der Wiener Philharmoniker: Am 16. Juni live-zeitversetzt in ORF 2 und 3sat

Zur Einstimmung in der Feiertags-„matinee“ in ORF 2: Porträt des diesjährigen Solisten „Gautier Capuçon und das Cello“

Wien (OTS) - Glanzvoll, hochkarätig besetzt und nach zwei Pandemiejahren wieder vor vollem Publikum und ohne Einschränkungen! Zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, findet das weltberühmte „Sommernachtskonzert“ der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn statt, das nicht nur für das Orchester zu den großen Höhepunkten des Konzertjahres zählt, sondern auch für den ORF als Medienpartner, der das Ereignis wieder live-zeitversetzt – um 21.20 Uhr in ORF 2 und um 21.45 in 3sat – übertragen wird. Das nach dem Neujahrskonzert meistausgestrahlte Klassikereignis der Welt – heuer wird es wieder in mehr als 80 Ländern zu sehen sein – eröffnet auch den heurigen ORF-Kultursommer mit mehr als 500 Stunden Programm in TV und Radio. Erstmals dirigiert der Lette Andris Nelsons das glanzvolle Open-Air im barocken Schlosspark, das heuer besonders auf die kulturelle Verbundenheit Europas hinweisen will. Sein Debüt als Solist gibt auch der französische Cellist Gautier Capuçon. Zur Einstimmung steht am Vormittag das Filmporträt „Gautier Capuçon und das Cello“ (Donnerstag, 16. Juni, 9.50 Uhr, ORF 2) auf dem Spielplan.

Das diesjährige „Sommernachtskonzert“ stellt den Wunsch nach Frieden, Freiheit und Einheit in Europa in den schillerndsten musikalischen Farben dar und präsentiert die reiche musikalische Tradition des Kontinents mit Werken von Beethoven und Rossini bis Enescu, Smetana und Dvořák. Gautier Capuçon interpretiert das erste Cello-Konzert op. 33 seines Landsmannes Camille Saint-Saëns. Erstmals spielt das Orchester eine Komposition des zeitgenössischen lettischen Komponisten Arturs Maskats sowie einen Walzer von Mykola Lysenko, eines prägenden ukrainischen Komponisten des 19. Jahrhunderts. Das traditionelle Ende bildet wieder die heimliche Hymne des Sommernachtskonzerts: der Walzer „Wiener Blut“ von Johann Strauss.

Die ORF-Fernsehübertragung aus dem frühsommerlichen Schlosspark wird von Moderatorin Teresa Vogl aus dem Off begleitet. Für die Bildregie – mit aufwendiger Technik, 16 Kameras und vielen ungewöhnlichen Blicken aus der Drohnenperspektive – zeichnet in bewährter Manier der deutsche Regisseur Henning Kasten verantwortlich.

Das „Sommernachtskonzert“ ist auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand verfügbar.

Die Online-Klassikplattform myfidelio überträgt das Ereignis ebenfalls live-zeitversetzt um 21.20 Uhr auf www.myfidelio.at. Außerdem bietet myfidelio einen Rückblick mit allen Sommernachtskonzerten ab 2009.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at