„Österreich vom Feinsten: Im Kärntner Lieser-Maltatal" mit Hans Knauß am 16. Juni in ORF 2

"Vom Katschberg bis zur Kölnbreinsperre“: Erkundungstour mit landschaftlichen Höhepunkten, kulinarischem Genuss, Brauchtum und Tradition

Wien (OTS) - Fortsetzung der Entdeckungsreise: „Österreich vom Feinsten: Im Kärntner Lieser-Maltatal − Vom Katschberg bis zur Kölnbreinsperre“ heißt es am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, um 20.15 Uhr im Hauptabend von ORF 2. Hans Knauß erkundet in der dritten Folge der vom ORF Steiermark produzierten Sendereihe eine besondere Region in Kärnten – das Lieser-Maltatal. Landschaftliche Höhepunkte, kulinarischer Genuss, Brauchtum und Tradition begleiten ihn auf seiner Tour, die von der Gamskogelhütte am Katschberg u. a. über das Pöllatal, die Künstlerstadt Gmünd und das Tal der stürzenden Wasser bis zur Kölnbreinsperre führt. Viel echte Volksmusik, Gespräche mit interessanten Menschen aus der Region und ein außergewöhnlicher Rundflug umrahmen die stimmungsvolle Entdeckungsreise.

Den musikalischen Auftakt macht die „Blechsaitn Musi“ vor der Gamskogelhütte am Katschberg. Dort trifft Hans Knauß auch den ehemaligen Weltklasse-Skispringer Thomas Morgenstern aus Seeboden. Der Berufspilot lädt ihn ein, die Region mit seinem Hubschrauber von oben anzusehen.

Nach dem eindrucksvollen Rundflug geht es weiter in die Täler der Region, genau genommen ins Pöllatal, in dem die Lieser entspringt:

ein schöner Platz, auch für die „Katschtaler Sängerrunde“. In Rennweg ist die „Alphornmusi aus’m Katschtal“ ein wunderbarer Anlass, dem Instrument auf den Grund zu gehen.

In der Künstlerstadt Gmünd besucht Hans Knauß das Haus des Staunens und lauscht dort der „Herzbluat Musi“. In der Bergfriedhütte im Trebesinger Tal erwartet Hans Knauß mit dem „Schmalzbruggn Quartett“ und mit Kärntner Nudeln musikalischer und kulinarischer Genuss. Tanz und Gesang mit der „Kindertanzgruppe Krems“ gibt es in der Alten Burg Gmünd. Auch das private Porschemuseum in Gmünd kann sich Hans Knauß natürlich nicht entgehen lassen.

In Gmünd treffen auch Malta und Lieser aufeinander. Für Hans Knauß führt der Weg weiter ins Maltatal. Dort bietet Schloss Dornbach das stimmungsvolle Ambiente für die „Hoaglkröpf“. Den klangvollen Abschluss der Sendung gestaltet die „Trachtenkapelle Malta“, bevor es durch das Tal der stürzenden Wasser über die Malta Hochalmstraße zur höchsten Staumauer Österreichs, zur Kölnbreinsperre, geht. Am Ende seiner Tour kann Hans Knauß wieder überzeugt sagen, ein Stück „Österreich vom Feinsten“ kennengelernt zu haben.

„Österreich vom Feinsten: Im Kärntner Lieser-Maltatal – Vom Katschberg bis zur Kölnbreinsperre“ ist eine Produktion des ORF Steiermark. Präsentation: Hans Knauß. Buch und Regie: Elisabeth Eisner. Kamera: Gerd Zengerer. Hermann Weitlaner. Josef Krainer jun. Schnitt: Raimund Sivetz. Ton: Michael Zenz. Produktionsleitung: Gerd Andreiz. Musikredaktion: Karl Lenz. Gesamtleitung: Gerhard Koch.

