Staatssekretärin Mayer gibt Nachbesetzungen im Kunstsenat bekannt

Martha Jungwirth und Thomas Larcher neue Mitglieder im Kunstsenat, Erwin Wurm neuer Vizepräsident

Wien (OTS) - Die Künstlerin Martha Jungwirth und der Komponist Thomas Larcher wurden als neue Mitglieder in den Österreichischen Kunstsenat aufgenommen. Sie folgen auf die 2021 verstorbene Friederike Mayröcker und die 2022 verstorbene Brigitte Kowanz. Zudem übernimmt Erwin Wurm von Brigitte Kowanz die Funktion des zweiten Vizepräsidenten. Das haben Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Kunstsenat-Präsident Josef Winkler heute bekanntgegeben. Damit ist das Präsidium, neben Wurm bestehend aus Präsident Josef Winkler und Vizepräsident Nali Gruber, wieder vollständig.

„Mit Martha Jungwirth und Thomas Larcher dürfen wir im Kunstsenat zwei große Künstler von Weltformat begrüßen. Mit ihrem einzigartigen künstlerischen Schaffen genießen beide den Respekt und die Bewunderung von Künstlerkolleginnen und -kollegen aller Generationen im In- und Ausland. Es freut mich sehr, dass Martha Jungwirth und Thomas Larcher nun auch Mitglieder dieses wichtigen Gremiums für die österreichische Kunst sind. Ich gratuliere“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, die zugleich Erwin Wurm für die Übernahme der Funktion des zweiten Vizepräsidenten dankt.

„Wir sehen Martha Jungwirth und Thomas Larcher als große Bereicherung für den Kunstsenat und heißen sie auf das Herzlichste willkommen. Wir freuen uns auch, unser engagiertes und streitbares Mitglied Erwin Wurm für die Funktion des zweiten Vizepräsidenten gewonnen zu haben“, so Josef Winkler, Präsident des Österreichischen Kunstsenats.

Der 1954 gegründete Österreichische Kunstsenat ist eine Gemeinschaft von einundzwanzig Künstlerpersönlichkeiten aus den Bereichen Architektur, bildende Kunst, Literatur und Musik. Seine Aufgabe besteht darin, die Anliegen der Kunst in der Öffentlichkeit zu vertreten und die öffentlichen Stellen in wichtigen Fragen der Kunst zu beraten. In die Kompetenz des Kunstsenats fällt das Vorschlagsrecht für den Großen Österreichischen Staatspreis und für die Berufung der Staatspreisträgerinnen und Staatspreisträger in den Kunstsenat.

https://ropac.net/artists/213-martha-jungwirth/

https://www.thomaslarcher.com

https://www.erwinwurm.at

https://www.kunstsenat.at



